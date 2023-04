PiS równa się DROŻYZNA? Polacy POKŁÓCENI. To LEWACY mącą w Polsce! | Komentery

To, co żona Czesława Kiszczaka wyrabiała na jego pogrzebie, nie mieści się w głowie. Maria Kiszczak wywołała potworny skandal

"PiS to nie jest drożyzna, dzięki Bogu, że istnieje PiS", przekonywała kobieta, którą Adam Feder zapytał, czy zgadza się z hasłem głoszonym przez Platformę Obywatelską. "Szanuję Kaczyńskiego, Sasina, tacy ludzie!", obwieścił emeryt i dla podkreślenia swoich słów cmoknął się zamaszyście w palce, jakby oceniał smakowite danie w restauracji. Emocji na bazarze nie brakowało, dochodziło do ostrych starć: "Kradną, ale dają", przekomarzał się zwolennik opozycji. "A co panu ukradli?", dopytywała rozzłoszczona kobieta. "A ile jajka kosztowały, a ile teraz kosztują?", odparł mężczyzna. "To jest bzdura!, odkrzyknęła wyraźnie poirytowana kobieta. Za drożyznę dostało się też "lewakom z Brukseli, którzy kręcą i mącą w Polsce". "Ręce opadają, jak się jednemu daje, to drugiemu trzeba zabrać, taka jest polityka", przekonywał młody przedsiębiorca. "Piję za zdrowie Kaczyńskiego", skwitował kolejny mężczyzna i jak zapowiedział, tak też zrobił, wznosząc toast przed naszą kamerą. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, czy Polacy winą za drożyznę obarczają ekipę rządzącą. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.