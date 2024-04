i Autor: Super Express Ceny alkoholu w górę? Polacy są WŚCIEKLI. Ten, kto pije, będzie pił!

Komentery Adama Federa

Smakosze napojów wyskokowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną niepokojące sygnały, że alkohol w Polsce jest za tani i zbyt łatwo dostępny! W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna i zapowiada, że będzie do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który chciałby, aby ceny alkoholu w Polsce poszybowały w górę. – Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 złotych, wino 20 złotych, a koło 10 złotych to byłby koszt piwa – powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy? Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy. Emocje sięgnęły zenitu, to trzeba zobaczyć!