Ściśle tajne spotkanie Jana Pawła II i Jaruzelskiego. Nieprawdopodobne fakty! Historyk ujawnia

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Stan wojenny był zawieszony

W 1983 roku w Polsce rządził Wojciech Jaruzelski, a w Watykanie Jan Paweł II. W naszym kraju wówczas stan wojenny był zawieszony, ale atmosfera ciągle była mocno napięta. W takich warunkach przyjechał do swojej ojczyzny Karol Wojtyła. 16 czerwca minęła 40. rocznica początku drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. - Ta wizyta pokazała, że w Polsce jest ogromna siła katolików i Kościoła - kompletnie niezależna od władz. I trzeba się z nią liczyć - stwierdził w rozmowie z PAP historyk Antoni Dudek. Najciekawszą częścią wizyty było drugie, ściśle tajne, spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z papieżem. Pierwsze - oficjalne - nie wzbudziło aż tak ogromnych emocji. - Papież w bardzo oględnych słowach, ale bardzo jednoznacznie dał do zrozumienia, że ciągle żywi nadzieję, że zostanie wznowiony dialog z "Solidarnością". On nawet nie użył słowa "Solidarność", aby Jaruzelskiego nie drażnić, ale powiedział: "Nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach stopniowo dojdzie do skutku" - wspominał historyk.

Co wydarzyło się na ściśle tajnym spotkaniu Jana Pawła II i Wojciecha Jaruzelskiego?

Podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, papież spotkał się też z Lechem Wałęsą (tu przeczytasz o relacjach Lecha Wałęsy i Karola Wojtyły). Najważniejsza była jednak ściśle tajna rozmowa ojca świętego z Wojciechem Jaruzelskim. Co tam się wydarzyło? - Odbyło się ono w cztery oczy – bez udziału kamer, ani innych gości. Ani Jan Paweł II, ani Jaruzelski nigdy nie uchylili rąbka tajemnicy, czego dotyczyła ta rozmowa, my do dziś też tego nie wiemy. Niektórzy spekulują, że po spotkaniu z Wałęsą, papież podjął kolejną próbę przekonania Jaruzelskiego, że warto jednak z Wałęsą rozmawiać i warto wznowić dialog społeczny w Polsce. Jaruzelski ewidentnie nie był na to gotowy i odrzucił to. Tak sobie mogę wyobrazić to spotkanie - spekulował prof. Antoni Dudek. - Jest to najbardziej tajemnicze wydarzenie nie tylko tej pielgrzymki, ale w ogóle wszystkich papieskich pielgrzymek do Polski. Odbyło się ono ponoć na żądanie papieża, choć długo uważałem, że było ono na żądanie Jaruzelskiego, żeby zrównoważyć sprawę spotkania z Wałęsą - uchylił rąbka tajemnicy historyk.

