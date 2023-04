Straszne, co spotkało Jolantę Kwaśniewską pod kościołem! Pierwsza dama zachowała zimną krew

Ksiądz relacjonuje, co zdarzyło się pod kościołem. Jolanta Kwaśniewska zapanowała nad emocjami

Niedawno ukazała się książka "Pierwsza wśród dam – Jolanta Kwaśniewska" Eryka Priebego. Publikacja zawiera 20 wywiadów ze znanymi osobami, m.in. Ireną Santor, Danielem Olbrychskim i Elżbietą Jaworowicz, o byłej pierwszej damie. Jednym z rozmówców Priebego jest ks. Arkadiusz Nowak, z którym Jolanta Kwaśniewska blisko współpracowała przy różnych akcjach charytatywnych. Fragment rozmowy opublikował portal Plejada.pl. Kapłan wspomina w nim m.in. straszną sytuację, która spotkała małżonkę Aleksandra Kwaśniewskiego pod kościołem. - Pamiętam, jak kiedyś wchodziliśmy do wrocławskiej katedry, pod którą zebrała się grupa kobiet wykrzykujących bardzo obraźliwe słowa pod adresem prezydenta Kwaśniewskiego. Jolanta zawsze potrafiła zapanować nad emocjami - wspomina ks. Nowak.

Jolanta Kwaśniewska zgasiła agresorki. "Pomodlę się o zdrowie pań"

Pierwsza dama zachowała zimną krew i po mistrzowsku zareagowała na zaczepki agresorek. - W pewnym momencie obróciła się do grupy krzyczących kobiet i krótko powiedziała: "Drogie panie, ja słyszę, co panie wykrzykują pod adresem mojego męża, teraz idę do kościoła i obiecuję, że pomodlę się o zdrowie dla pań, ponieważ myślę, że o rozum modlić się jest już za późno" - relacjonuje duchowny, który był pod wrażeniem reakcji Jolanty Kwaśniewskiej. - Osobiście uważam, że był to piękny komentarz z klasą do agresywnego zachowania osób, które uznały, że mogą sobie pozwolić na dość kontrowersyjne manifestowanie swoich poglądów - podsumował ks. Arkadiusz Nowak.

