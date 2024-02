Tak Justyna Dobrosz-Oracz wystroiła się do Sejmu. „Parlamentarzyści zawału dostaną”

CO dalej?

Justyna Dobrosz-Oracz przez ostatnie lata była związana z „Gazetą Wyborczą”, a nagrania jej rozmów z posłami wszystkich frakcji szturmem podbijały sieć. Dała się poznać jako uparta i nieustępliwa osoba, która nie boi się zadawać najtrudniejszych pytań. Ostatnio pojawiła po 7-letniej przerwie na antenie TVP, nie porzuciła jednak poprzedniej pracy i nadal przemierza korytarze w Sejmie z mikrofonem w ręce.

Ostatnio dziennikarka pochwaliła się stylizacją, jaką wybrała do pracy. Postawiła na mała czarną, czerwoną marynarkę i botki na obcasie, jednak to rajstopy zwracają największą uwagę: do wysokości kolan wyglądają klasycznie, powyżej zaś mają fakturę siatki o nieregularnych oczkach. Trzeba przyznać, że całość wyglądała powalająco! Justyna Dobrosz-Oracz z pewnością może się pochwalić zgrabnymi nogami. Internauci także są zachwyceni.

„Pani Justyno, ci Parlamentarzyści zawału dostaną, wygląda Pani pięknie”; „Piękne połączenie! Inteligencja + Sex-appeal! Rzadko spotykane”; „No zarąbiste rajty! Gdybym miała tylko taką figurę jak pani, pobiegłabym aby kupić sobie takie same”; „Każda wypowiedziana głupota będzie dziś Pani winą” – czytamy w komentarzach.

