Tak mieszka Janusz Korwin-Mikke. Niebywałe, co ma na ścianach! Szczęka opada [ZDJĘCIA, WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskiej scenie politycznej. Wiele osób zastanawia się, jak mieszka polityk ze swoją młodszą o 44 lata żoną, Dominiką Korwin-Mikke. Kamil Szewczyk i Piotr Lekszycki sprawdzają to w „Politykach od kuchni”! Polityk pokazał nam swój dom oraz zaprosił do salonu, w którym uwagę przykuwała pokaźna kolekcja pamiątek. Królowały zabytkowe szpady, pistolety i keyboard na którym polityk zagrał podczas naszej wizyty szlagier Tango milonga. I choć dom robi wrażenie, to nie ma w nim przepychu ani luksusu.

Skromna kuchnia, w której małżonkowie po męczącym dniu siadają na barowe krzesła i popijają herbatę, a czasem coś mocniejszego, mogłaby zdziwić niejednego naszego czytelnika. Wygląda niezwykle przytulnie i swojsko. Janusz Korwin-Mikke pokazał nam też sypialnię i swój gabinet, w którym pomieszkuje jedna z córek z poprzedniego związku.

- Tak teraz wygląda mój gabinet – śmieje się polityk pokazując bałagan. Naszą uwagę przykuły też wiszące na ścianach liczne portrety i karykatury polityka.

