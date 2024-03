Tak mieszka Krzysztof Bosak! Stylowe biurko i święte obrazki [ZDJĘCIA]

Krzysztof Bosak w 2001 roku wstąpił do Ligi Polskich Rodzin. W wyborach samorządowych w 2002 bez powodzenia kandydował do sejmiku lubuskiego, a jego kariera nabrała tempa niewiele później. Od 2004 do 2005 pracował jako asystent eurodeputowanego Macieja Giertycha, ojca Romana Giertycha. Gdy w 2005 roku dostał się do Sejmu, zasiadał w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jednak nie tylko polityka była mu wówczas w głowie, ale i showbiznes! Krzysztof Bosak wystąpił w 2007 roku w tanecznym show "Taniec z gwiazdami", w edycji 6. Na parkiecie radził sobie świetnie u boku tancerki Kamili Kajak. Aktualnie Krzysztof Bosak jest posłem Konfederacji, zasiada w prezydium Sejmu. Prywatnie przez te lata jego obecności w polityce i mediach wiele się u niego zmieniło. W 2020 roku wziął ślub z prawniczką Kariną Walinowicz, która po ślubie przyjęła nazwisko Bosak. Para doczekała się trojga dzieci: synów Artura Maksymilian i Daniela Ksawerego oraz córeczki Emilii Marii.

Krzysztof Bosak ma skromne, ale eleganckie mieszkanie. Widać religijność

Krzysztof Bosak i jego małżonka nieczęsto chwalą się życiem prywatnym, ale w social mediach można znaleźć zdjęcia z ich domu. Małżonkowie mieszkają skromnie, ale wnętrza są u nich urządzone ze smakiem. To, co rzuca się w oczy na zdjęciach mieszkania Boska to stylowe biurko i spora liczba świętych obrazków, przedstawiających Maryję, jest tam choćby Matka Boska z Guadalupe czy obrazek świętej rodziny. W domu jest też miejsce na wspólne zdjęcia małżonków. Zobaczcie sami w naszej relacji niżej:

