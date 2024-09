Tak zareagowali rodzice Aleksandra Kwaśniewskiego na wieść o ślubie. Nietypowa sytuacja

Ludzie byli w szoku, jak zobaczyli w co ubrała się Agata Duda! Nowy wygląd robi wrażenie

Aleksander Kwaśniewski zakochał się w Jolancie Konty od pierwszego wejrzenia. Od razu wiedział, że to ta jedyna! Jego zainteresowanie było zresztą odwzajemnione. Para początkowo jedynie się przyjaźniła, ale szybko narodziło się między gorące uczucie. W końcu pobrali się 23 listopada 1979 roku, biorąc ślub cywilny.

W ostatnim wywiadzie z magazynem "Elle" Jolanta Kwaśniewska wspomniała nietypową sytuację, jaka miała miejsce, gdy Aleksander Kwaśniewski poinformował swoich rodziców o zamiarach zaślubin.

- Kiedy mąż oznajmił swoim rodzicom, że bierze ze mną ślub, byli zdziwieniu, bo nie słyszeli wcześniej o mnie. Jego mama zapytała: "Czy ona nie jest zanuda?". Chodziło o to, czy mam nos kwintę i myślę, że szklanka jest do połowy pusta. Wyjaśnił, że jest odwrotnie - jestem optymistką - wspominała żona byłego prezydenta.

Taka reakcja może wydawać się dość nietypowa jeśli faktycznie rodzice nie słyszeli wcześniej o wybrance swojego syna. Zapewne wiele osób zareagowałoby protestami lub żądaniem dokładnego poznania przyszłej synowej. Tymczasem matka Aleksandra Kwaśniewskiego zaniepokoiła się tylko, że ta będzie mieć ponure usposobienie! Gdy dowiedziała się, że Jolanta jest wesołą osobą, od razu się uspokoiła.

- Mama Olka powiedziała: "No to cudownie, pobierajcie się!". Od pierwszego spotkania bardzo i szczerze przypadłyśmy sobie do serca - wyznała po latach była pierwsza dama.

Jak się okazało, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy świetnie się dobrali! Są razem już od 45 lat, przez cały czas się spierają i nie wstydzą się mówić o swoim uczuciu.

