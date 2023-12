Tego jeszcze nie grali! Kino pełne na obrady Sejmu! Śmiechy i buczenia

13 listopada odbyła się inauguracja Sejmu X kadencji. Już ten dzień był wyjątkowy: transmisja znalazła się na karcie Na Czasie w serwisie YouTube. Sytuacja była absolutnie wyjątkowa. W tej kategorii najczęściej znajdują się filmiki najpopularniejszych twórców platformy, a posiedzenia Sejmu nigdy do nich nie należały. Następnie każde kolejne posiedzenie znajdowało się na szczycie karty Na Czasie, a transmisję na żywo na oficjalnym kanale za każdym razem oglądają dziesiątki tysięcy użytkowników. Do tego zwiększyła się liczba osób subskrybujących sejmowy kanał. Do wyborów było to około 80 tys. osób, a obecnie to niemal 390 tysięcy i ciągle przybywa nowych subskrybentów.

Warszawska Kinoteka postanowiła zatem przeprowadzić transmisję z posiedzenia Sejmu, na którym swoje expose wygłaszał Mateusz Morawiecki. - Mamy jak najlepsze intencje. Chcemy w ten sposób realizować prawo obywatelek i obywateli do informacji, chcemy popularyzować wiedzę o funkcjonowaniu najważniejszych dla państwa instytucji, chcemy pielęgnować bardzo obywatelskie zachowania. Nie ukrywamy, że ważny jest też dla nas element jednoczący: to, że ludzie będą razem oglądać obrady tak istotnego dla ich codziennego życia organu władzy – mówiła Karolina Fornal z działu marketingu i dystrybucji Kinoteki.

Ostatecznie na poniedziałkowy seans z obrad sejmowych przybyło blisko 600 osób (dokładnie 578 osób), które przyjechały z całej Polski. Dodatkowy ekran z transmisją został też wystawiony w kawiarni przed wejściem do sal kinowych. Oglądający zajadali się popcornem i nie omieszkiwali głośno manifestować swoich poglądów. Gdy np. sejmowe kamery pokazały przysłuchującego się exposé prezydenta Andrzeja Dudę, na sali rozległ się gromki śmiech. Gdy w kadrze pojawił się Jarosław Kaczyński, na obu salach słychać było buczenie.

Gdy odejście partii rządzącej staje się wydarzeniem kulturowym… Nie pamiętam tak ogromnego zainteresowania zmianą władzy w ostatnich latach. #Sejm #kinoteka #koniecPiS pic.twitter.com/KZ6mreD8OR— Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) December 11, 2023

W Kinotece, podczas transmisji obrad Sejmu, rozdawano widzom batoniki. PAP/fot. Marcin Obara pic.twitter.com/Cx0jJsKWl8— Zuzanna Dąbrowska (@zuzanna_dab) December 11, 2023

