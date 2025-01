To już osiem lat od śmieci Tomasza Kality. Przyjaciele o nim pamiętają

Nikt się tego nie spodziewał! Monika Olejnik to przewidziała

"To koniec"

Tomasz Kalita zmarł 16 stycznia 2017 roku po kilkumiesięcznej walce z chorobą, polityk zmagał się z glejakiem. W ostatnich miesiącach życia Kalita walczył o zalegalizowanie medycznej marihuany do leczenia cierpiących na nowotwory pacjentów. W 2016 roku zdołał złożyć w Sejmie wraz z SLD petycję w tej sprawie. W sprawie legalizacji medycznej marihuany Tomasz Kalita spotkał się nawet z prezydentem Andrzejem Dudą, po tym spotkaniu mówił:

- To zaproszenie to był taki gest wrażliwości, empatii, w tym całym bezdusznym systemie onkologicznym. Cieszę się, że prezydent chce pomóc, że rozumie ból i cierpienie wielu chorych. Tym bardziej, że spotkaliśmy się wspólnie z małżonkami, a znamy się jeszcze z prezydentem, kiedy byliśmy konkurentami w Krakowie. Startowaliśmy do Sejmu z tego samego okręgu wyborczego - przyznał wówczas.

Pogrzeb Tomasza Kality odbył się na warszawskich Powązkach Wojskowych. W uroczystości pogrzebowej wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda, były premier Leszek Miller, politycy lewicy, w tym Anna Maria Żukowska, Włodzimierz Czarzasty, Jerzy Wenderlich. Osiem lat po śmierci polityka wspomniała o nim Żukowska, w mediach społecznościowych umieściła poruszający wpis: