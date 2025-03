„Ja jestem za Trumpem i za Putinem!”, wypaliła kobieta, którą Adam Feder spotkał na jednym z warszawskich bazarów. „Żeby był facet z jajami, a nie tak jak u nas, same sprzedawczyki!”, dodała. „Lepsze to niż lewica!”, oznajmił młody chłopak, wskazując na wizerunek Donalda Trumpa. „Jest gwarantem pewnych wartości, które ja cenię: Bóg, Honor, Ojczyzna”, przekonywała emerytka. „Ależ absolutnie, co też pani mówi?!”, starła się z nią kobieta, która przysłuchiwała się rozmowie i kręciła głową z niedowierzaniem. „Trump to jest potęga. To jest prawie jak mój brat!”, wypalił kolejny bywalec bazaru Szembeka w Warszawie. „A jak on Ukrainę sprzeda Putinowi, to zaraz może i Polskę sprzedać”, dopytywał nasz reporter kolejnego fana Donalda Trumpa. „Trudno… Komuś trzeba w końcu zaufać”, odparł mężczyzna. „Moje szczęście! Kocham go, kocham!”, zachwycała się kobieta, patrząc na portret Trumpa. „Będzie okej. Będzie dobrze, zobaczysz...”, zapewniała. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o szokujących decyzjach Donalda Trumpa!

Trump SPRZEDA Polskę Putinowi? TRUDNO… Polacy wciąż KOCHAJĄ Trumpa! To facet z JAJAMI| Komentery