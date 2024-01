To zachowanie Dudy wiele zdradza! Ekspert szokująco o mowie ciała prezydenta

To czeka Kamińskiego i Wąsika po wejściu do Sejmu. Klamka zapadła!

Byli szefowie CBA zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, co pozwoliło im wyjść na wolność. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali uroczyście zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie rozmawiali z prezydentem o ostatnich wydarzeniach. Między politykami nie zabrakło wymownych gestów, które komentuje nam ekspert od mowy ciała Łukasz Kaca.

– Ciężko jest to traktować inaczej, niż kolejny akt teatru politycznego, te miny i oklaskiwanie, które widzieliśmy. Tylko w uścisku prezydenta widać być może prawdziwe emocje, bo widzieliśmy tam zatroskanie. Ale uważam, że to spotkanie było w pełni wykreowane w konkretnym celu politycznym, bo świadczą o tym ostentacyjne gesty – zaznacza.

Zdaniem eksperta, dla prezydenta Andrzeja Dudy ta wizyta nie była komfortowa, co widać po jego mimice. – Był taki moment, kiedy widzieliśmy zakłopotanie po minie pana prezydenta, obserwuję to w jego mikro ekspresji, bardzo krótkim momencie, kiedy prezydent podnosi ramiona i zakłada dolną wargę na górną. Ta pierwsza chwila przywitania mogła wyjść spontanicznie, ale po tym, jak politycy skończyli się przytulać – całe spotkanie mogło sprawiać kłopot dla pana Andrzeja Dudy – stwierdza ekspert w zakresie wykrywania emocji.

– Myślę, że prezydent ma pewną sympatię do pana Kamińskiego, ale to że się lubią nie zdejmuje tego ciężaru politycznego z tej sytuacji. Nie pozostaje tu nic innego jak skomentować to cytatem z samego Andrzeja Dudy, który ogłaszał, że „jeśli chcesz być prezydentem to musisz być twardy” – podsumowuje nam Łukasz Kaca.

Spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z Posłem Mariuszem Kamińskim i Posłem Maciejem Wąsikiem w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/WykOCrRo4j— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 24, 2024