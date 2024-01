Tomasz Lis prosi o pieniądze! „Niech ktoś mi zrobi weekend”

Zbliża się styczniowa akcja w ramach WOŚP. Fundacja co roku organizuje publiczną zbiórkę pieniędzy na działalność w zakresie ochrony zdrowia. Skupia się głównie na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, na rzecz poprawy stanu ich zdrowia – jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel.

Do akcji włączają się również znane osoby z życia publicznego, w tym artyści, sportowcy, politycy, a także dziennikarze. Swoją „cegiełkę” do ogólnopolskiej akcji postanowił dołączyć również Tomasz Lis. Znany dziennikarz i publicysta, komentujący życie polityczne. Niegdyś wydawca i prezenter największych stacji telewizyjnych.

Jak się okazało, postanowił wystawić na licytacji w sieci wyjątkowy spacer z sobą, na którym będzie można zwiedzić najciekawsze zakątki miasta Warszawy. – W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w licytacji, zwiedzania ze mną najważniejszej części historycznej, politycznej i artystycznej Warszawy – ogłosił na platformie „X” Tomasz Lis.

Jak zapewnia dziennikarz, z nim na pewno nie będzie można się zgubić, bo za on stolicę, jak własną kieszeń! – Studiowałem to przez lata i z radością posłużę jako przewodnik – poinformował. Co ciekawe, po drodze planowana jest też miła niespodzianka, wspólny posiłek z dziennikarzem. – Po drodze proponuję wspólny obiad – czytamy.

Taka wycieczka widać nie będzie tania, bo licytacja spaceru ze znanym dziennikarzem dobiła już do 9500 złotych!

Niech ktoś mi „zrobi weekend” i podbije do tych 10 tys. 🙏💪Obiad i spacer z Tomaszem Lisem po Warszawie - Aukcje WOŚP - https://t.co/SMcgrxzvBu https://t.co/ickGIZnf1K— Tomasz Lis (@lis_tomasz) January 19, 2024