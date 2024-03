Transmisje sejmu hitem. Nagroda „srebrny przycisk” dla sejmu

Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

- Olbrzymi wzrost zainteresowania obradami Sejmu (wzrost o ponad 700 tys. subskrybentów w kilka tygodni) został nagrodzony przez YouTube. Do Sejmu dotarł srebrny przycisk! Co ciekawe, 68% oglądających nie subskrybuje naszego kanału. Dołączcie do 745 tys. subskrybujących. Dzięki temu będziecie na bieżąco z pracami Izby, a na Wiejską może wkrótce trafi złoto – tym wpisem Kancelaria Sejmu pochwaliła się prestiżową nagrodą przyznaną przez You Tube.

Srebrny przycisk od You Tube – co to za nagroda?

Jak podaje serwis You Tube:

Nagrody dla twórców YouTube to nasz sposób, by docenić wysiłek, jaki twórcy wkładają w rozwijanie swoich kanałów i odpowiedzialne budowanie tętniącej życiem społeczności. Aby kwalifikować się do otrzymania nagrody, twórcy muszą spełniać kryteria kwalifikacji oraz przestrzegać naszych zasad. Aby kwalifikować się do otrzymania Nagrody dla twórców, trzeba spełnić te wymagania:

Srebro: gdy zdobędziesz 100 tysięcy subskrybentów

Złoto: gdy zdobędziesz 1 milion subskrybentów

Diament: gdy zdobędziesz 10 milionów subskrybentów

Czerwony Diament: gdy zdobędziesz 100 milionów subskrybentów

Wpis Kancelarii Sejmu z apelem o większą liczbę subskrypcji sugerował kolejną nagrodę jaką jest złoto. Jednak biorąc pod uwagę liczbę obywateli Polski, potencjalnie realne jest również zdobycie diamentu za 10 milionów subskrybentów. Kolejnym poziomem wirtualnego sukcesu jest czerwony diament jednak takie laury wymagałyby już wsparcia subskrybentów zagranicznych.

Marszałek sejmu jako współautor sukcesu całego sejmu

„Srebrny przycisk” dla sejmu jest zasługą wszystkich posłów jednak szczególne zasługi należą do marszałka sejmu, który posiada ponadprzeciętną umiejętność wygaszania nadmiernych emocji w humorystyczny sposób. Zbiór najlepszych momentów z tej kategorii można zobaczyć m.in. w ramach kompilacji przygotowanej przez Super Express - Hołownia top momenty z Sejmu.

Izbie niższej parlamentu pozostaje złożyć życzenia zdobycia nagrody złotej lub diamentowej.

