TVP pokazało materiał o WOŚP. Jurek Owsiak zobaczył i jednoznacznie skomentował

WOŚP z pewnością można zaliczyć do najbardziej donośnych wydarzeń z pierwszego miesiąca każdego roku, a mimo to TVP do tej pory pokazywała zaledwie kilkusekudnowe wzmianki o wydarzeniu. Nie pokazywano także transmisji z samego finału – tę można było oglądać na kanałach TVN.

W programie „19:30”, który zastąpił główne wydanie „Wiadomości”, z 2 stycznia pojawił się materiał na temat fundacji, ale tym razem poświęcono mu 3 minuty. W tym czasie pokazano wypowiedź Jurka Owsiaka, wolontariuszki WOŚP i ekspertów wypowiadających się na temat problemów osób, które przechorowały Covid-19. Omówiono także cel zbiórki i pokazano, jak wyglądają przygotowania. Ro duża zmiana w porównaniu do ostatnich lat, gdy TVP podawało zdawkowe informacje na temat działalności fundacji.

Do sytuacji odniósł sam Jerzy Owsiak w poście zamieszczonym na Facebooku. - Dostaje SMS: wrzuć na informacje TVP. Nerwówka, bo tyle lat bez, i śmigam po pilocie... i jest! Widzę Orkiestrę i nowy pasek wiadomości „19:30”. Myślałem, że źle wybrałem i z oczami wielkimi jak spodki oglądam i słucham! Puszki, sprzęt, wolontariusze, podsumowanie naszych działań, plakat, nawet Pani Prezydent Gdańska! Na końcu kalendarz i palec na 28 stycznia! Gra z nami każdy, kto ma na to ochotę, ale przynajmniej bardzo wielu rodaków, którzy do tej pory oglądali tylko TVP, będzie wiedziało, kiedy Finał ma miejsce! Po ośmiu latach - dziękuję Telewizji Polskiej! Ale wieczór! – czytamy.

