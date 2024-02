Uwielbiana dziennikarka będzie kandydować na prezydenta?! Porażające doniesienia

To zaskakujące, jak Kasia Tusk traktuje swojego psa. Wszystko widać jak na dłoni! Mamy zdjęcia

Wybory prezydenckie w 2025 roku mogą przynieść wiele zaskoczeń. Ostatnio podczas wywiadu z Andrzejem Dudą dziennikarz i założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski ogłosił, że będzie chciał startować jako kandydat, by poznać od podszewki kulisy kampanii. Do grona gwiazd, które chcą się ubiegać o funkcje głowy państwa, może niebawem dołączyć Dorota Gawryluk.

Jak nieoficjalnie donosi Polityka Insight, otrzymali informację o stracie dziennikarki w wyborach prezydenckich. Według nich wiadomość jest wiarygodna i prawdopodobna. Kastor Kużelewski z tego medium zaznacza, że ruchy Zygmunta Soloża (założyciela i właściciela Polsatu) można rozumieć jako przygotowania do wejścia na scenę polityczną.

Ten scenariusz może być możliwy także według Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski, który miał sprawdzać temat. - Moi rozmówcy wskazywali, że „Lepsza Polska” to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz – stwierdził.

Sama Dorota Gawryluk na razie nie potwierdziła swojego startu w wyborach prezydenckich. Warto przypomnieć, że obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia również był wcześniej związany z telewizją. Jakiś czas przed startem w wyborach prezydenckich ogłosił swoje odejście z „Mam talent”, który współprowadził z Marcinem Prokopem.

