Wielka sonda wśród posłów: faworki czy pączki? Będziecie zaskoczeni! [WIDEO]

W zależności od regionów Polski na popularne i tradycyjne wypieki, którymi Polacy zajadają się w Tłusty Czwartek mówi się chrust albo faworki. Nasza reporterka, sprawdziła, co na ten temat mają do powiedzenia posłowie. I tak okazuje się, że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak nie znał tego rozróżniania, ale jeśli już ma wybierać to stawia na faworki, które zresztą woli od pączków. Odmienne zdanie ma minister nauki Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, który w Tłusty Czwartek zdecydowanie stawia na pączki!

Grzegorz Napieralski zaś pochwalił się fachową wiedzą na temat przegotowywania faworków, który krok po kroku opowiedział, jak wykonuje się faworki. Natomiast były minister rolnictwa z PiS Jan Krzysztof Ardanowski wprost przyznał, że lubi jeść tłustoczwartkowe słodkości, to przy faworkach można się nieźle upaprać: - Nakruszy się tego wszystkiego, a jeszcze na brodzi zostaje - komentował nieco żartobliwie polityk. Poseł poleca, by w dniu takim jak koniec karnawału świętować i nie przejmować się kaloriami, a tym samy kultywować polską tradycję kosztowania wypieków! Co jeszcze posłanki i posłowie mieli do powiedzenia na temat jedzenia faworków i pączków? Obejrzyjcie naszą rozmowę!

Co trzeba wiedzieć o Tłustym Czwartku?

Przy okazji warto przypomnieć, że Tłusty Czwartek to ostatni czwartek w karnawale, który poprzedza Środę Popielcową, czyli dzień rozpoczynający w kościele katolickim Wielki Post. Kiedy przypada Tłusty Czwartek jeśli chodzi o datę? To święto ruchome, tak samo jak ruchoma jest Wielkanoc i wszystko, co z nią związane, także poprzedzający ją Wielki Post i jego początek. Dziś z Tłustym Czwartkiem najbardziej związane jest jedzenie pączków z różnymi nadzieniami oraz faworków, zwanych też chrustem. Natomiast w dawnych czasach pączki nadziewano... słoniną albo boczkiem.

Tłusty Czwartek Sejm Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.