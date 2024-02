Tak powstaje Super Pączek! Cukiernia Meryk znów wygrała nasz plebiscyt

Św. Łucja już dawno temu miała wstrząsającą wizję. „Kataklizmy wywołają panikę”. Co będzie z Polską?

Wybraliśmy Super Pączka 2024!

Super Pączek to plebiscyt „Super Expressu”, który po raz drugi przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej. Czytelnicy głosowali w sondzie, w której wybierali spośród kilkudziesięciu stołecznych cukierni. Zdecydowaną większością głosów, kolejny raz wygrała pracownia Meryk z Wawra. Przekazaliśmy pamiątkowy dyplom, oprawiony w złotą ramę i nasze gratulacje. - Jestem bardzo wdzięczna klientom za oddanie na nas tylu głosów. Za zaufanie i wsparcie, które tylko motywuje do dalszej pracy – przyznała Patrycja Meryk (47 l.), właścicielka cukierni, która odebrała nagrodę. - Ten sukces to efekt wspólnej pracy naszego świetnego zespołu, któremu ogromnie dziękuję za zaangażowanie – dodała.

Jak powstaje najlepszy pączek w mieście?

Mistrz cukierni Meryk wpuścił nas do swojej pracowni, gdzie zespół kilkunastu pracowników uwijał się przed Tłustym Czwartkiem. Pokazał nam jak, krok po kroku wygląda produkcja najlepszych warszawskich pączków. - Wszystko wyrabiamy ręcznie. Korzystamy tylko z wysokiej jakości surowców jak np. wiejskie jaja. Kluczem smażenia pączków jest wysokiej jakości smalec, a nie żadna frytura. Składniki, z których tworzymy nasze wyroby, bezpośrednio rzutują na ich smak, który tak bardzo cenią sobie nasi klienci - przyznał Piotr Krupka (36 l.).

Wyniki konkursu:

1 miejsce - Cukiernia Meryk

2 miejsce - Cukiernia Stary Dom

3 miejsce - ex aequo Pracownia Zagoździński i Cukiernia Olsza

4 miejsce - Cukiernia Pawłowicz, Cukiernia Grzybki, Cukiernia Putka, Ciastko z Dziurką

5 miejsce - Warszawskie Pączki Tradycyjne Pracownia

6 miejsce - Cukiernia Muss, Cukiernia Lukullus, Cukiernia Kryś, Cukiernia Irena, Cukiernia Słodki Słony, Cukiernia Oskroba, Cukiernia Sowa

7 miejsce - Sam ex aequo, Kukułka ex aequo, Sheraton, Miss Mellow, Charlotte, Cukier Puder, Frank, Być może, Gromulski, Lubaszka, Cukiernia na Żelaznej,

