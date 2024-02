Wybieramy Super Pączka po raz drugi!

W ubiegłym roku tytuł warszawskiego Super Pączka uzyskały te produkowane przez wawerską cukiernię „Meryk”. To tam, według czytelników „SE” można było zjeść najlepsze wypieki na Tłusty Czwartek w stolicy. Potwierdzamy – były pyszne!

Będzie dyplom w złotej ramie

W tym roku wracamy z naszym plebiscytem i sprawdzamy, czy gusta warszawiaków się zmieniły. Odpowiedzmy zatem znów na pytanie, które zadają sobie nie tylko dziennikarze, ale i krytycy kulinarni... Pączek z której warszawskiej cukierni jest najsmaczniejszy? Wygra rodzinna tradycyjna cukierenka, czy może sieciowa cukiernia z wieloma punktami w mieście? Jedno jest pewne, gdy poznamy wyniki konkursu, wyrób zwycięskiej cukierni uzyska tytuł Super Pączka 2024. Zaświadczać o tym będzie specjalnie przygotowany przez naszą redakcję dyplom, oprawiony w złotą ramę, który przekażemy właścicielom cukierni.

Zagłosuj na Super Pączka 2024

Głosowanie już ruszyło i potrwa do wtorku, 6 lutego do godz. 23:59. Swój głos można oddać w sondzie zamieszczonej pod tym artykułem. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!

