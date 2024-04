Wielkie święto u Oli Kwaśniewskiej! Pokazała urocze nagranie

Szok, to mało powiedziane

Ola Kwaśniewska niewiele ujawnia ze swojego życia prywatnego. Często za to pokazuje ujęcia ze swoich podróży czy to, jak spędza czas ze swoją pupilką. Psiak jest częstym goście w instagramowych postach dziennikarki - towarzyszy swojej pani niemal na każdym kroku, a ona sama zdaje się nie widzieć świata poza swoim zwierzakiem.

Teraz zarówno Ola Kwaśniewska, jak i jej suczka, mają powody do świętowania! - Informuję, że nasza czworonożna endorfina oficjalnie skończyła 6 lat i nadal nie ogarnia sztućców - napisała córka byłej pary prezydenckiej.

Do postu dołączyła nagranie, na którym zanosi pieskowi karmę w kształcie kwadratu, w który wetknęła 6 sztywnych smaczków, pełniących rolę świeczek. Psinka czeka na pozwolenie, a potem ze smakiem pałaszuje swój posiłek. Musiał być wyjątkowo smaczny, bo nie pozwoliła, by zmarnował się chociaż okruszek! Talerzy (i podłoga dookoła) zostały wylizane do czysta. Całość zaś uświetnia podkład muzyczny, w którym słychać utwór "Happy birthday". Urocze nagranie rozczuliło internautów.

"Ale sprząta lepiej niż dyson. Wesołego ogona, Lula"; "Za to ładnie sprząta po sobie! Wszystkiego najlepszego"; "Och jaka cudna jest. Mój kocur pan B tez nie ogarnia sztućców, a kończy za chwilę 15 lat i apetyt podobny"; "Najlepszości dla sunieczki. Młodziutka jeszcze, ale z tymi sztućcami, to nie wiem. Moja jamniczka miała 14 lat i też nie ogarniała. Zawsze zdumiewało mnie tempo jej jedzenia"; "Mniejszy bałagan dookoła talerza niż jak 6-latek skończy jedzenie"; "Ależ to jest kulturalna dama, mało która pieska tak spokojnie pałaszuje" - czytamy w komentarzach.

