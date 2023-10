Wielkie szczęście Bosaków. Wiadomo, że na świat przyjdzie córka

SENSACJA! Mama ślicznej posłanki zakochana w znanym polskim aktorze. To gwiazdor "Ojca Mateusza"!

Żona Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak dołączy do męża w Sejmie. W niedzielnych wyborach parlamentarnych pani Bosak zdobyła 21 217 głosów, czyli dwa razy więcej niż lider okręgu, czyli tzw. obwarzanka, Janusz Korwin-Mikke, który nie uzyskał mandatu posła. W wywiadzie na antenie radia RMF FM Karina Bosak mówiła o tym, jak widzi swoją pracę w Sejmie szczególnie, gdy na świat przyjdzie jej trzecie dziecko. Przyszła posłanka nie ma obaw i jest gotowa do działania: - Kadencja trwa cztery lata, a ten moment, w którym teraz jestem, jeśli chodzi o ciąże, to za moment urodzi się nasze trzecie dziecko, za cztery tygodnie, może szybciej. Tym razem po dwóch synach będzie córka - wyznała rozpromieniona.

Bosak powiedziała, że w Sejmie chce się zająć pracami w komisji ustawodawczej, ponieważ jest prawnikiem i właśnie tematami prawniczymi chce się zajmować. W jej okręgu zainteresowań znalazłaby się też komisja polityki społecznej i rodziny. Wśród pytań od słuchaczy znalazło się to, jak Karina Bosak poznała swojego męża. Okazuje się, że poznali się na urodzinach polityka, a ona przyszła ze znajomymi. Ale jako para zaczęli się spotykać dopiero dwa lata później. Dlaczego? Widywali się później, ale zaiskrzyło między nimi z czasem, a sam ślub wzięli przed kampanią prezydencką przed wyborami w 2020 roku.

