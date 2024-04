Wiemy, w jakim stanie jest Wałęsa! Jego człowiek ujawnia

W sobotę Lech Wałęsa po raz kolejny poinformował, że trafił do szpitala. – Znowu mnie trafiło! – napisał Wałęsa na Facebooku, załączając zdjęcie ze szpitala. Po czym dodał kolejne z podpisem: „Chyba mnie tam nie chcą.…”, co wzbudziło burzliwe reakcje internautów. Jak dotąd nie wiadomo, co jest przyczyną hospitalizacji byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Wiadomo jednak, że od dłuższego czasu polityk zmaga się z cukrzycą typu II, którą zdiagnozowano u niego ponad 20 lat temu. W 2021 r. trafił do szpitala z powodu tzw. stopy cukrzycowej. Przechodził również zabieg związany z wszczepionym rozrusznikiem serca ze względu na problemy kardiologiczne.

Na szczęście jak się okazało, stan zdrowia słynnego noblisty obecnie się ustabilizował. – Prezydent jest pod fachową, bardzo dobrą opieką. Czuł się bardzo słabo, ale jest już dobrze – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Syn Lecha Wałęsy, poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Wałęsa jest dobrej myśli, ale nie chce zdradzać szczegółów. – Życzę tacie dużo zdrowia! – powiedział nam krótko Wałęsa.

Lech Wałęsa to niegdyś działacz związkowy i polski prezydent. A także przywódca i bohater opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Współzakładał i przewodniczył NSZZ „Solidarność”. Za swoje zasługi polityczne otrzymał w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla.

