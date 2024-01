Wydało się, co Braun zrobił na spotkaniu z prezydentem! Nawet koledzy byli zdziwieni

Grzegorz Braun był obecny podczas konsultacji prezydenta z ugrupowaniami, które dostały się Sejmu tuż po wyborach parlamentarnych. Dotyczyły możliwości utworzenia nowego rządu, a poza kontrowersyjnym posłem udział wzięli w nim Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Przemysław Wipler i Włodzimierz Skalik.

Jak się okazuje, nawet wtedy Grzegorz Braun zachował się w nietypowy sposób, o czym opowiedział jego kolega z partii Przemysław Wipler, który widział wszystko na własne oczy.

- Grzegorz Braun z wieloma rzeczami nie ma problemu, a ma problem z rzeczami, z którymi nie powinien mieć problemu. Na przykład z tym, że jak poszliśmy do prezydenta, to on był niezadowolony z tego, jak został usadzony i przestawiał krzesła, ku wielkiemu przerażeniu pracowników Kancelarii Prezydenta – opowiadał Wipler w RMF FM,

Z relacji wynikało, że Grzegorzowi Braunowi zależało, by usiąść wprost naprzeciw Andrzeja Dudy, a „przemeblowanie” zaskoczyło nawet innych obecnych polityków. - Najpierw proponował kolegom przesadzenie, a gdy to się nie udało, to zabrał krzesło jednego z kolegów i zaczął robić przemeblowanie – wspominał Przemysław Wipler.

Co ciekawe, opowieść także prezydencki fotograf Jakub Szymczuk, który był obecny podczas przygotowań posłów Konfederacji do rozmowy z głową państwa. - Potwierdzam. A potem miał pretensje, że go nie ma na zdjęciu bo się tak odsunął że go nie było widać – napisał na Twitterze.

Potwierdzam. A potem miał pretensje, że go nie ma na zdjęciu bo się tak odsunął że go nie było widać ;) https://t.co/FvkOALPdrQ— Jakub Szymczuk (@jakub_szymczuk) January 4, 2024

