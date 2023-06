Ale romantycznie!

Wyjątkowa uroczystość! Adrian Zandberg był świadkiem na ślubie posła Koniecznego [MAMY ZDJĘCIA]

KALA 11:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To był wyjątkowy dzień w życiu posła Macieja Koniecznego (43 l.) z Lewicy Razem. W sobotę 24.06 założył obrączkę na palec swojej ukochanej. Jego wybranka to Urszula Łobodzińska, działaczka związkowa. Poseł Adrian Zandberg miał tego dnia wyjątkową rolę - był świadkiem pana młodego. Maciej Konieczny to nie tylko jego kolega z poselskich ław, ale przede wszystkim wieloletni przyjaciel Zandberga.