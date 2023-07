Zakrapiane imieniny Anny Komorowskiej. Fiu, fiu, impreza na bogato!

Krystyna Pawłowicz przypadkowo pokazała to zdjęcie! Później się tłumaczyła

Anna Komorowska skorzystała z okazji, by uczcić swoje imieniny w wyjątkowy sposób. Choć spędziła je we własnym ogrodzie w Budzie Ruskiej, goście nie mogli narzekać na brak luksusów! Z pomocą męża, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, przyszykowała altanę na zewnątrz, odsłaniając pięknie przygotowane wnętrze. Przygotowano kilka stołów, do których dostawiono krzesła oplecione białą tkaniną.

Już od rana przygotowywane były pyszne przekąski, które miały stanąć na stołach. Anna Komorowska wynosiła je z domu na dużych tacach ozdobionych świeżą zieleniną. To jednak nie wszystko! Goście mogli się także częstować ogromnym sękowcem i lodami w kulkach, które były przechowywane w specjalnej lodówce. Frykasów było pełno! Do tego nie zabrakło wysokoprocentowych napojów, które Bronisław Komorowski rozstawiał na stołach.

Wieczorem zaś przybyli liczni goście, którzy z radością witali się z solenizantką, składali życzenia i obsypywali ją prezentami. W ogrodzie zrobiła się bardzo tłoczno! Pojawili się także najmłodsi goście, czyli dzieci, z którymi Anna Komorowska również się serdecznie przywitała. Całość przypomniała wręcz małe wesele! Zabawa na pewno była niezapomniana.

