Zapadła decyzja ws. religii w przedszkolach! "Polska to chrześcijaństwo od 1057 lat"

To się już dzieje!

Religia w szkołach i przedszkolach budzi ogromne emocje od wielu lat. Okazuje się, że generalnie większość Polaków nie chce, żeby lekcje katechezy odbywały się w szkołach. Już w 2019 roku w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" aż połowa ankietowanych stwierdziła, że religia nie powinna mieć miejsca w szkołach. PiS jednak nie zamierza usuwać katechezy ze szkolnych sal. Zapadła też decyzja ws. religii dla trzylatków w przedszkolach. Informację przekazał Przemysław Czarnek podczas spotkania z mieszkańcami Lublina w ramach trasy programowej "Przyszłość to Polska". - Nie będziemy tego wprowadzać. Wydaje mi się, ze to jest za wcześnie dla trzylatka - stwierdził - ku zaskoczeniu wielu osób - znany z ultrakatolickich poglądów minister edukacji i nauki. - Takiego programu Prawo i Sprawiedliwość nie ma, ale Prawo i Sprawiedliwość ma program ochrony religii, ochrony wartości, ochrony chrześcijaństwa, bo Polska to chrześcijaństwo od 1057 lat - podkreślił Przemysław Czarnek.

W naszej galerii prezentujemy, jak wygląda żona Przemysława Czarnka

Sonda Czy lekcje religii powinny odbywać się w szkołach? Tak Nie Nie wiem