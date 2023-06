Zbigniew Boniek nazwał go "debilem". Jest riposta: "beznadziejny, żałosny"

Takim autem córka Morawieckiego jechała do ślubu. Szczególny samochód. To wcale nie limuzyna!

Jacek Ozdoba odpowiada Zbigniewowi Bońkowi

Zbigniew Boniek nie wytrzymał po tym, gdy Jacek Ozdoba zamieścił wpis o treści: "Polska - Tusk 1:0", stawiając przy nazwisku lidera Platformy Obywatelskiej niemiecką flagę. - Przepraszam co to za debil? - spytał zaczepnie były prezes PZPN i jeden z najlepszych piłkarzy w historii Polski. Wiceminister klimatu i środowiska szybko zareagował. Uderzył w czuły punkt Zbigniewa Bońka. - Powiedzmy sobie wprost: był Pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma Pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał. Jeśli ma Pan wątpliwości i uważa Pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat. Bo wyzuwać jest łatwo, a podjąć dyskusje na argumenty dużo trudniej. O ile ma Pan odwagę! - ripostował Jacek Ozdoba.

Michał Szczerba do Jacka Ozdoby: Szorujesz o dno Odry

Do awantury włączył się też Michał Szczerba, który ze sportem ma szczególnie mocne związki. Sam trenował boks, a jego tata - Kazimierz Szczerba - to legenda polskiego pięściarstwa i dwukrotny medalista olimpijski. Poseł Platformy Obywatelskiej nie zostawił na Jacku Ozdobie suchej nitki - Szorujesz o dno Odry, którą wykończyliście! - stwierdził, nawiązując do zeszłorocznego zatrucia drugiej co do wielkości polskiej rzeki.

