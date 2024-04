Zwykłe baleriny odchodzą do lamusa! Kasia Tusk pokazała absolutny hit tego sezonu

22-letnia Daria ujawniła prawdę o związku z Protasiewiczem! Wiemy, co na to jej mama

Kasia Tusk modą zajmuje się od lat, a wiele kobiet czerpie inspiracje z jej stylizacji. Główne zasady, jakimi kieruje się córka premiera, to prostota i elegancja. Wielokrotnie pokazywała, że można wyglądać zjawiskowo zachowując umiar czy stawiając na sprawdzone rozwiązania. Blogerka ceni sobie też wygodę, co zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych influencerek modowych.

W swoim ostatnim poście na Instagramie postarała się ubrać według mody "gen Z" czyli osób urodzonych po 1995 roku. Tutaj pierwsze skrzypce gra właśnie komfort, a spodnie typu rurki są zbrodnią. Kasia Tusk postawiła więc na czarne dzwony, oversize'owy biały sweter i buty, które będą hitem nadchodzącego sezonu.

To baleriny, ale nie takie, do jakich przywykliśmy. Te są sznurowane, co dodaje im wyjątkowego uroku i dziewczęcości. - Mój dzisiejszy zestaw ma w subtelny sposób nawiązywać do ulubionych trendów generacji Z. Jak już chyba powszechnie wiadomo – dla młodych osób nie ma większego obciachu niż "spodnie rurki" dlatego tutaj widzicie rozszerzane spodnie. Obszerna góra to także ich znak rozpoznawczy, do tego buty łączące w sobie klimat "balletcore" i "Mary-Jane", no i torebka na ramię. W tym wszystkim zachowałam jednak swój własny styl - napisała na swoim blogu Make Life Easier.

Za skórzane baleriny Kazar trzeba zapłacić 759 zł, ale w sieciówkach obuwniczych można znaleźć tańsze modele. Coraz więcej balerin ma ozdobne paski na grzebie stopy - nie zawsze jest to sznurowanie, ale wygląda równie efektownie. Dodatkowo to zabezpieczenie przed zsuwaniem się butów ze stopy, co może się zdarzać zwłaszcza przy często używanych balerinach.

Ten trend z pewnością sprawi, że tradycyjne "baletki" odejdą do lamusa. Nowsze modele zapewniają te samą wygodę, a jednocześnie wnoszą powiew świeżości. Kasia Tusk jak zwykle wypatrzyła najlepszy trend!

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Kasia Tusk:

Sonda Podobają ci się buty Kasi Tusk? Tak Nie Trudno powiedzieć