Biust wyskoczył jej spod stroju! Piękna zawodniczka MMA zaliczyła wpadkę w czasie walki!

Lucero Acosta dobrze zaczęła pojedynek, ale pod koniec pierwszej rundy została posłana na deski. W trzeciej rundzie przewaga Shannon Clark była już miażdżaca Meksykanka została zasypana serią potężnych uderzeń w parterze i krew popłynęła szerokim strumieniem.

W trakcie tej lawiny ciosów rywalka zahaczyła palcami o strój Lucero Acosty, który zsunął się i odsłonił lewą pierś Meksykanki. Zawodniczka, skupiona na obronie i nieświadoma wpadki, odwróciła się na bok, próbując chronić głowę. Po chwili sędzia Kevin MacDonald przerwał walkę. Lucero Acosta zakończyła pojedynek pokonana, zakrwawiona, a jej wpadka ze strojem szybko stała się viralem w internecie.

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Fani MMA błyskawicznie zauważyli moment i rozesłali nagrania oraz zrzuty ekranu po sieci. Sama zainteresowana nie rozpaczała z tego powodu i uznała to za doskonałą promocję swojej osoby. Dzień później na Instagramie pochwaliła się wzrostem subskrybentów na OnlyFans. Zamieszczając seksowne zdjęcie, napisała:

„Dodatkowa wypłata na OnlyFans, bo pokazałyśmy sutki podczas transmisji na żywo PFL. Słodko.”

Zdjęcie z wpadką Lucero Acosty oraz inne gorące fotki seksownej wojowniczki w naszej galerii.

GALERIA: Piękna zawodniczka MMA Lucero Acosta zaliczyła wpadkę w czasie walki

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