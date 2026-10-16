Wielkie piersi reporterki aż rwały się na wolność w czasie wywiadu! Dziennikarka komentuje zamieszanie

To komiczne wideo stało się viralem i pisały o nim media na całym świecie. Po wygranym 3:2 meczu FK Viagem Ústí David Olehla robił wszystko, by nie patrzeć na dekolt odważnie ubranej Sabiny Jaksovej.

"The Sun" zrobił wywiad z seksowną czeską prezenterką.

- David ma bardzo silną wolę i jestem z niego dumna. Nie zauważyłam, że odwraca wzrok, bo koncentrowałam się na tym, co mówił - skomentowała na wesoło całe zamieszanie Sabina Jaksova.

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Dziennikarka przyznała, że zaskoczyło ją to, że nagranie z wywiadem okazało się takim hitem na całym świecie.

- Jestem przyzwyczajona do uwagi, bo FK Viagem Ústí nad Labem to jeden z najbardziej obserwowanych klubów w Czechach. Ludzie rozpoznają mnie w kraju i jestem popularną prezenterką. Ale miło mnie zaskoczyło, że to rozeszło się tak daleko poza nasze granice - stwierdziła Sabina Jaksova. - Nie sądzę, żebym ubierała się prowokacyjnie. Tutaj w Czechach to normalne, że kobieta zakłada ładne ubrania i szpilki, gdy chce wyglądać dobrze. Rozrywka jest rdzeniem naszego marketingu. Piłka nożna jest jak show-business. Rozumiem, że niektórych ucieszyłoby, gdybym była bardziej zakryta, ale rozczarowałabym też wielu innych ludzi - dodała prezenterka, która ma 60 tysięcy obserwujących na Instagramie.

GALERIA: Seksowna reporterka Sabina Jacksova