Jelena Rybakina pochwaliła się nową miłością! Nie rozstaje się z nim, pokazała zdjęcia

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-20 19:30

Jelena Rybakina, aktualna liderka rankingu WTA i triumfatorka US Open, rozczuliła fanów uroczymi zdjęciami ze swojego Instagrama. Kazachska tenisistka pochwaliła się nową miłością.

Serce Jeleny Rybakiny skradł słodziutki szczeniaczek o imieniu Toby. To maltipoo, mieszanka maltańczyka i pudla. Zakochana w nim jest nie tylko liderka rankingu tenisistek, ale również tysiące jej fanów. Na pierwszych fotografiach Toby siedzi w specjalnej torbie-transporterze w aucie. Tenisistka podpisała je prosto i ciepło: „Witaj w domu, Toby” wraz z trzema czerwonymi serduszkami. Później dodała całą galerię ujęć, na których widać, jak bardzo zakochała się w nowym towarzyszu. „Najsłodszy mały dodatek do mojego życia” – napisała, nie kryjąc emocji.

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Uśmiechnięta tenisistka Jelena Rybakina w czapce z daszkiem. O jej nowym psie i sukcesach przeczytasz na SE.
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Szczeniak pojawił się w życiu Jelena Rybakiny w idealnym momencie. Po zwycięstwie w Nowym Jorku i awansie na pozycję numer jeden światowego rankingu tenisistka musiała zmierzyć się z problemami zdrowotnymi – kontuzją stopy, która zmusiła ją do wycofania się z turnieju w Wuhan. W tym trudniejszym okresie mały Toby stał się dla niej źródłem radości i odprężenia. Rybakina przyznała później, że decyzja o zakupie pieska była trochę impulsywna – po prostu od razu się w nim zakochała. Planuje zabierać go ze sobą na tour tak często, jak to możliwe.

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Fani tenisistki są zachwyceni, a wielu podkreśla, że Jelena Rybakina wygląda na szczęśliwszą w towarzystwie czworonoga niż nawet po wielkich sukcesach sportowych. Tenisistka dołączyła w ten sposób do grona zawodniczek, które niedawno sprawiły sobie psiego towarzysza – podobnie jak Aryna Sabalenka czy Mirra Andriejewa.

GALERIA: Jelena Rybakina zakochana! Szczeniak Toby skradł jej serce

Jelena Rybakina i jej szczeniak Toby
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JELENA RYBAKINA

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