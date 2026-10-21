Michał Skóraś - sentymentalna podróż do Belgii. Piękna Ada wspiera kadrowicza z Lens

- Michał Skóraś wraca do Brugge na sentymentalny mecz Ligi Mistrzów, gdzie rozpoczynał zagraniczną karierę.
- Jego ukochana Ada Mizgalska, "napęd" piłkarza, aktywnie wspiera go, dzieląc z fanami ważne momenty ich wspólnego życia.
- Czy polski skrzydłowy poprowadzi Lens do zwycięstwa nad byłym klubem? Sprawdź, jak zakończy się to kluczowe starcie!
Od trzech lat Michał Skóraś występuje za granicą. W tym okresie reprezentował barwy trzech klubów. Dwa lata spędził w Brugge, w którym zdobył dwa mistrzostwa oraz Puchar Belgii. Potem przeniósł się do KAA Gent, a latem tego roku podpisał pięcioletni kontrakt z RC Lens, z którym na starcie sięgnął po Superpuchar Francji. Teraz los postawił na jego drodze Brugge, w którym przeżył piękne chwile w życiu piłkarskim i prywatnym.
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Skóraś związany jest z Adą Mizgalską, która przed laty uprawiała taekwondo. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje ważne wydarzenia z ich życia. Jednym z nich na pewno były zaręczyny. Odbyły się przed dwoma laty podczas urlopu, gdy przebywali na Bora-Bora. Za to w ubiegłym roku wybrali się na Seszele.
Wtedy pochwalili się wspaniałą nowiną o tym, że sympatia piłkarza spodziewa się dziecka. Ich syn urodził się w grudniu ubiegłego roku w Belgii. Dlatego powrót do tego kraju i mecz z Brugge w Lidze Mistrzów wywoła u piłkarza, jak i jego sympatii, wiele przyjemnych wspomnień.
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Lens przystąpi do meczu z Brugge podbudowane ostatnim zwycięstwem nad Troyes w Ligue 1. Zmagania w Lidze Mistrzów klub polskiego skrzydłowego zaczął od wyjazdowej wygranej ze Slavią Praga 3:2, a w ubiegłym tygodniu przegrał u siebie ze Sportingiem Lizbona 0:2. Czy tym razem Skóraś i spółka będą cieszyć się z pokonania mistrza Belgii?
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