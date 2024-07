Jubileuszowa Gala projektu edukacyjnego dla młodzieży z pieczy zastępczej Fundacji PFR

Przez minione cztery miesiące SamoDZIELNI brali udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych i konsultacjach, poznali ekspertki i praktyków oraz współpracowali z mentorami, podczas dodatkowych konsultacji. Uczyli się jak pokonać tremę, radzić sobie ze stresem, zrobić dobre pierwsze wrażenie, tworzyli idealne CV, przygotowywali się do rozmowy rekrutacyjnej, czy planowali budżet domowy i służbowy. Poznali takie pojęcia jak poduszka finansowa, sztuka autoprezentacji, strategie zakładania własnej działalności gospodarczej, metody zwiększania dochodu, prawo pracy, rodzaje umów i form zatrudnienia. Przede wszystkim skupili się na praktycznych umiejętnościach. Aby to zrobić musieli lepiej poznać samych siebie – w tym celu wypełnili psychometryczny test Gallupa, którego wyniki wspólnie omawiali. W czerwcowy weekend, podczas ostatniego zjazdu, oprócz gali, SamoDZIELNI uczestniczyli w inspirujących warsztatach Design Thinking. To dużo pracy, intensywny czas, dlatego chcąc uroczyście pogratulować i nagrodzić młodzież za wytrwałość, konsekwencję i zaangażowanie, zorganizowano uroczystą Galę.

„Sami pamiętamy i przypominamy o tym naszym podopiecznym, że projekt SamoDZIELNI to wstęp, preludium do dorosłości, ich pierwszy krok na ścieżce zawodowej. Teraz nadszedł czas, aby tę wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas naszych warsztatów wykorzystali w praktyce. Wierzymy, że świat stoi dla nich otworem i liczymy, że z naszą pomocą uda im się wejść jeszcze pewniej na rynek pracy” – opowiadała Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR.

Pierwszy poważny krok w dorosłość

Gala podsumowująca projekt to jednak na pewno nie koniec działań. Przede wszystkim, każdy z uczestników został obdarowany „Bonem na rozwój”, czyli pełnym finansowaniem dowolnie wybranego kursu zawodowego. Młodzi ludzie, realizując bon, zdobywają ważny pierwszy punkt w swoim CV. Fundacja daje uczestnikom możliwość samodzielnego wybrania kursu, aby każdy mógł dzięki niemu rozwijać swoje pasje i mieć wpływ na swoje dalsze życie.

„Zawsze namawiamy naszych uczestników do samorozwoju. Z tego powodu wręczamy im Bony na rozwój, a także zachęcamy do korzystania z oferty stażowej proponowanej przez Polski Holding Hotelowy. To doskonała i kolejna szansa na skorzystanie z doświadczeń i wiedzy praktyków, co z kolei może stać się początkiem fascynującej kariery” – mówiła Kamila Surała, koordynatorka projektu w Fundacji PFR.

Część SamoDZIELNYCH już teraz, dzięki uprzejmości Polskiego Holdingu Hotelowego, dostała oferty stażowe na pracę w dowolnie wybranym hotelu sieci, na terenie całej Polski. Uczestnicy mogli się poczuć wyjątkowo podczas wszystkich zjazdów stacjonarnych, dzięki możliwości zakwaterowania w jednym z hoteli PHH – Regent w Warszawie.

Na gali w CDT pojawili się także przyjaciele projektu – przedstawicielki i przedstawicieli Partnerów. Obecni byli: Anna Sobota, wiceprezes Grupy ZPR Media SA, reprezentantka Super Express i wolontariuszka, która przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla SamoDZIELNYCH, Danuta Kisielewska dyrektorka personalna HR Polskiego Holdingu Hotelowego oraz Krzysztof Łasica, HR Biznes Partner PHH. Od samego początku SamoDZIELNI są objęci patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od zeszłego roku także Marszałka Województwa Mazowieckiego.

„To niezwykła przyjemność oglądać ludzi, którzy dostali szansę i chcą z niej skorzystać. Którzy mają wiele w życiu do zrobienia i chcą o to zawalczyć. Polski Holding Hotelowy już drugi rok oferuje płatny staż w hotelu Regent wraz z noclegiem na czas stażu. Trzech SamoDZIELNYCH z IV edycji zakończyło program stażowy i otrzymało certyfikaty, a trzy kolejne osoby kontynuują staż, zgłębiając tajniki hotelarstwa. Mamy już kilka kolejnych zgłoszeń, ale czekamy na więcej. SamoDZIELNI, zapraszamy Was na staż, bo hotelarstwo jest piękne” – mówiła Danuta Kisielewska, dyrektor HR w Polskim Holdingu Hotelowym.

Wśród zaproszonych gości znalazł się ktoś bardzo wyjątkowy. O historii swojego życia i punkcie zwrotnym, który przestawił los na zupełnie nowe tory, opowiedział artysta polskiej sceny rockowej – Dariusz „Maleo” Malejonek. Kompozytor, wokalista i gitarzysta, znany z zespołów: Izrael, Moskwa, 2Tm2,3 oraz Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za rozwój kultury oraz pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski.

Fundacja PFR pomaga SamoDZIELNYM od 5 lat!

SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. Młodzi ludzie właśnie wkraczają w dorosłość i rozpoczynają życie zawodowe. Te pierwsze kroki mogą mieć ogromne znaczenie i decydować o tym, jak ich dalsze losy się potoczą. Dlatego Fundacja PFR już po raz piąty wspiera ich w tym ważnym momencie w życiu. Do tej pory z programu skorzystało prawie 150 osób.

Przez cały czas trwania projektu, wolontariusze z PFR współpracowali z SamoDZIELNYMI jako mentorzy, poznając młodych ludzi i wspólnie stawiając przed nimi pierwsze cele rozwojowe. Każdy uczestnik mógł uzyskać wsparcie odpowiadające na jego indywidualne potrzeby i oczekiwania. Mentorzy pomagali uczestnikom w wyborze kursów i szkoleń zawodowych w ramach „Bonów na rozwój”, które finansuje Fundacja w każdej edycji programu.

Pomimo oficjalnego uroczystej Gali podsumowującej, tegoroczna edycja projektu nie zakończyła się. Dla uczestników to dopiero początek, teraz przyszedł czas na realizację „Bonów” i staże w PHH, czyli dla wielu z nich pierwszy poważny krok w stronę dorosłości.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.fundacjapfr.pl/samodzielni

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanie sukcesów uczestników! Partnerami V. edycji SamoDZIELNYCH zostali: Centralny Dom Technologii i Grupa Polski Holding Hotelowy. Patronatem honorowym projekt objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patron medialny: Super Express.