Łowcy promocji, to wasz czas – Allegro Smart! Week i obniżki nawet do -50 procent

Od połowy maja codziennie przez 7 dni na Allegro klienci największej platformy zakupowej w Polsce znajdą mnóstwo atrakcyjnych ofert! W najpopularniejszych kategoriach, m.in. elektronika, supermarket oraz zdrowie i uroda będzie można znaleźć przedmioty ulubionych marek mocno przecenionych. Dostęp do specjalnych ofert jest możliwy jedynie w aplikacji – do północy w niedzielę, dlatego nie czekaj i celebruj święto zakupów już teraz!

Smart!, czyli więcej możliwości

Czy wiesz, że najlepsze oferty w ramach festiwalu zakupów są dostępne dla aktywnych użytkowników Allegro Smart!? Warto dołączyć do programu lojalnościowego, ponieważ subskrybenci otrzymują: dostęp do tysięcy ofert oznaczonych etykietą „Smart! Only”, nielimitowanych darmowych dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru i nieograniczonych darmowych przesyłek kurierskich do domu. Chcesz być jednym ze szczęśliwych beneficjentów programu? Wejdź na stronę https://allegro.pl/smart lub skorzystaj z wersji próbnej Smart! na Start. W ramach bezpłatnego okresu testowego otrzymasz aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy. Warto!

Promocja za promocją

Dla nowych klientów Allegro Smart! oraz użytkowników objętych promocją została przygotowana specjalna promocja1! To możliwość wykupienia rocznej subskrypcji Smart! o 10 zł taniej (cena regularna usługi wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie). Promocja trwa do 21 maja br.

Możesz być pewny najniższej ceny

W ramach uruchomionej na początku maja akcji promocyjnej pod hasłem Gwarancja najniższej ceny – Allegro codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkunastu najpopularniejszych sklepach internetowych (pełna lista sklepów jest dostępna tutaj). Co to oznacza dla klientów? Kupujący widząc oznaczenie Gwarancja najniższej ceny przy danej ofercie, (również podczas Smart! Week), wie, że jest to najtańszy produkt. Mało tego – ma też wpływ na to, aby na platformie faktycznie były najtańsze oferty!

Jeśli w ciągu 3 dni od zakupu produktu na Allegro, klient znajdzie tańszą ofertę, to może zgłosić taki fakt. Wówczas otrzyma zwrot różnicy w cenie w formie kuponu do wykorzystania na Allegro. Niezależnie od liczby złożonych wniosków - maksymalna wartość przyznanych kuponów to aż 200 zł miesięcznie!

Aby otrzymać, kupon trzeba być zalogowanym i mieć aktywne konto na Allegro. Dotyczy to ofert z niższą ceną, dostępnej poza Allegro w jednym ze sklepów z listy. Pod uwagę będą brane tylko produkty o identycznej specyfikacji (kolor, marka, model czy parametry muszą być takie same.), jak te zakupione na Allegro. Szczegóły na stronie: https://allegro.pl/strefaokazji/gwarancja-ceny.

Mnóstwo benefitów dla kupujących

Na Allegro czekają na nas tylko najlepsze oferty! O prawdziwości rabatu świadczy przekreślona cena przy interesującym nas przedmiocie – zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy Omnibus. Możemy być pewni, że to najniższa cena produktu, która obowiązywała w ostatnich 30 dniach przed wprowadzeniem rabatu. Dodatkowo klienci platformy mogą odroczyć płatność 30 dni w ramach Allegro Pay (https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/).

Usługę można bezpłatnie aktywować i korzystać z niej w dowolnym momencie. Z kolei – aby nie przegapić najatrakcyjniejszych ofert, warto dodawać je do obserwowanych – o czasie startu promocji dowiemy się dzięki powiadomieniu. Wszystkie dostępne promocje znajdziemy na https://allegro.pl/kampania/smartweek.

Korzyści dla sprzedawców

Allegro to nie tylko najwygodniejsza platforma zakupowa, ale też sprzedażowa. Obsługuje znaczną część wszystkich sprzedawców w kraju, daje dostęp do ponad 14 mln aktywnych kupujących i szeroki wachlarz narzędzi do szybkiego zwiększenia sprzedaży online. To programy lojalnościowe i szkolenia pozwalające na zwiększenie wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży. To szybkie i odpowiedzialne dostawy oraz liczne testy preferencji konsumentów, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań m.in. technologii uczenia maszynowego, która pozwala wykorzystać rekomendacje personalizacji.

Allegro mocno stawia też na rozwój narzędzi i wsparcia marketingowego. Oferuje wygodne opcje płatności, bezpłatne szkolenia (stacjonarne i internetowe) i narzędzia analityki handlowej do monitorowania wyników sprzedaży i zarządzania konkurencyjnością oferty. Sprzedawcy zyskują dostęp do wielu dostawców usług płatniczych.

Czy wiesz, że…

Allegro wkracza na rynki międzynarodowe, dzięki czemu staje się bramą sprzedażową do rynku detalicznego o łącznej wartości 1,14 bln zł! Międzynarodowa sprzedaż daje dostęp do 70 mln klientów – liczby dwukrotnie większej niż w 2022 r.!

Platforma oferuje dostęp do dużej bazy kupujących, łatwość obsługi i opłacalność, a także:

Allegro Merchant Finance

Program Allegro Merchant Finance to szybka metoda finansowania bieżących wydatków firmy nawet do 150 tys. zł w formie odnawialnego limitu. Sprzedający, mając dostęp do limitu odnawialnego, może opłacić swój billing, a spłatę odroczyć o 30 dni (koszt 2 proc.),60 dni (koszt 4 proc.) – a nawet 8 miesięcy! W przypadku braku uregulowania danej kwoty po okresie odroczenia płatności, można ją rozłożyć na raty. Dostawcą finansowania jest PragmaGo.

Szczegóły na: https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/merchant-finance.

One Fulfillment

Od listopada 2021 r. Allegro oferuje nową markę logistyczną pod nazwą Allegro One, w skład której wchodzą: automaty paczkowe One Box, punkty odbioru One Punkt oraz usługa One Fulfillment dla sprzedawców. Jest ona dedykowana osobom, które chciałyby zoptymalizować koszty i rozwijać swój biznes. W ramach usługi sprzedawcy mogą przechowywać swoje produkty w magazynach Allegro, przy czym nie muszą zajmować się wysyłką, dostawą i obsługą zamówień, bo Allegro zrobi to za nich!

Allegro Pay Business

To darmowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, pozwalające odroczyć płatności za firmowe zakupy o 30 bez dodatkowych opłat lub 60 dni. Usługa jest dostępna już od pierwszej transakcji na koncie firmowym - oznacza to, że kupując towar jako firma możemy otrzymać zamówienie od razu, ale płatność za nie zostaje odroczona.

StartUp Asystent

Ten program to realne wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Jest on realizowany we współpracy z CashDirector i oferuje: pomoc ekspertów przy rejestracji nowej działalności, założeniu firmowego rachunku bankowego czy rejestracji VAT oraz ZUS. StartUp Asystent pomaga też prowadzić na bieżąco księgowość. Wszystko jest całkowicie bezpłatne!

Akademia Allegro

Jest to program kształcenia w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej uruchomiony w 2020 r. Stanowi źródło wiedzy i pomoc w rozwoju firm sprzedażowych na Allegro. Dzięki wskazówkom ekspertów (głównie) małe i średnie firmy zyskują rzetelne informacje na temat rozwoju biznesu i zwiększania sprzedaży.

Sezon gorących wyprzedaży na Allegro jeszcze tylko do niedzieli, więc śpiesz się! Oto kilka propozycji:

i Autor: Allegro Frytownica TEFAL Easy Fry EY501815 2w1 1400W – 399 zł

Wiosna w pełni, w ogrodach przydomowych i na działkach coraz większy ruch, a pogoda sprzyja. To idealny moment na rozpoczęcie grillowania! Chcesz jeść smacznie i jednocześnie zdrowo? Na Allegro znajdziesz urządzenie 2w1. Easy Fry & Grill od Tefal, które może służyć ci zarówno jako frytkownica, jak i grill – dodatkowo gdy aura pogodowa będzie niesprzyjająca, możesz przygotować chrupiące dania w domu! Niskotłuszczowe grillowanie lub bez dodatku tłuszczu, szybkie przygotowanie potraw przy niskim poborze energii – to wszystko zapewni ci Frytownica TEFAL Easy Fry.

Dzięki technologii Hot Air dania są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, a dodatkowo zużyjesz aż o 99 pro. mniej tłuszczy niż w tradycyjnej frytownicy. Kratka do grillowania z aluminiowego odlewu gwarantuje świetne efekty podczas przyrządzania mięsa, ryb i warzyw. Urządzenie pozwala na każdorazową regulację temperatury od 80°C do 200°C. To bezpieczne urządzenie, wyposażone w nóżki antypoślizgowe i automatyczny wyłącznik – timer z sygnałem dźwiękowym.

i Autor: Allegro LEGO Speed 76917 Nissan Skyline GT-R R34 – 74,99 zł

Jeśli Twoje dziecko jest fanem filmu „Za szybcy, za wściekli” - LEGO® Speed Champions Nissan Skyline GT-R (R34) (76917) będzie dla niego wyjątkowym prezentem! Replika słynnego modelu samochodu składa się z 319 elementów, a szczęśliwy posiadacz zestawu z linii Speed Champions może zbudować go samodzielnie! Samochód zapewni świetną zabawę miłośnikowi motoryzacji w wieku od 9 lat, ale może być też ozdobą starszego miłośnika wyścigów ulicznych.

Nissan Skyline GT-R R34 ma 5cm wysokości, 16 cm długości i 7 cm szerokości, co pozwala na zabawę w domu i podróży. Autentyczne detale, grafiki z boku, tylny spojler, grill z przodku, nadkola i kanister nitro na siedzeniu pasażera zostały wiernie odwzorowane z prawdziwego modelu. W zestawie znajduje się też minifigurka Briana O'Connera!

i Autor: Allegro OCLEAN Air 2 szczoteczka soniczna zielona + 2x końcówki Standard czarne ZESTAW – 129,99 zł

Jeśli zamierzasz zastąpić zwykłą szczotkę do zębów na soniczną, to wejdź na Allegro. Tu znajdziesz OCLEAN Air 2 w kolorze zielonym w zestawie z dodatkowymi końcówkami i w doskonałej cenie. Szczoteczka jest intuicyjna w obsłudze, zapewnia efektywne czyszczenie zębów, a czas pracy baterii po naładowaniu to ponad miesiąc! Końcówki mają miękkie włosie Dupont, które jest bezpieczne dla zębów i dziąseł, nie rysują szkliwa. Szczoteczka jest wodoodporna lekka, można ją zabrać w podróż.

Mycie zębów, dzięki technologii redukcji dźwięków WhisperClean, jest wyjątkowo ciche. OCLEAN Air2 posiada regulację prędkości, a obsługa odbywa się przy użyciu jednego przycisku, który pozwala przełączać pracę między dwoma trybami: delikatnym i czyszczeniem. Zmiana barwy niebieskiego włosia Pedex informuje użytkownika, że już czas wymienić główkę szczoteczki. Ładowanie magnetyczne trwa zaledwie 2,5 godziny, a potem można używać szczoteczki sonicznej OCLEAN Air2 aż przez 40 dni!

i Autor: Allegro Dixit – 75,99 zł

Dixit to kultowa karciana gra towarzyska, w której może uczestniczyć od 3 do 8 osób. Teraz dostępna jest na Allegro w wersji polskiej i bardzo atrakcyjnej cenie! Gdy karty zostaną odkryte i padnie hasło z ust jednego z graczy, pozostali szukają wspólnego mianownika. Tu rozpoczyna się przyznawania punktów. Która karta pasuje do hasła, cytatu lub słowa, które wypowiedział jeden z graczy? Dixit jest zaskakującą grą na skojarzenia, wywołuje salwy śmiechu i angażuje do wspólnej zabawy rodzinę i znajomych.

W edycji z 2021 r. znajdziemy 8 pokręteł do głosowana i zupełnie nową planszę. W pudełku znajdziemy 84 karty, planszę, 8 drewnianych pionków królików, 8 żetonów do głosowania i instrukcję. Warto mieć Dixit w swojej kolekcji planszówek, to ciekawa i emocjonująca gra!

i Autor: Allegro Komplet noży w bloku Gerlach Deco Black 5 szt. – 189 zł

Jeśli w kuchni to ty jesteś szefem, a używane przez ciebie noże są stępione do granic możliwości, to może czas zajrzeć na Allegro? Tu znajdziesz komplet noży w bloku Gerlach Deco Black – wysokiej jakości i bardzo ostre. Atutem jest wyjątkowy design serii Deco Black – blok z drewna dębowego, noże z symbolami, które sugerują zastosowanie konkretnego noża. W bloku Gerlach znajduje się 5 noży wykonanych ze stali nierdzewnej z dodatkiem chromu, molibdenu i wanadu. To dzięki nim noże są bardziej odporne na korozję i ścieranie.

Twardość ostrza w skali Rockwella wynosi 53-55 HRC. Każdy nóż ma antypoślizgową rękojeść, co zwiększa bezpieczeństwo podczas krojenia. W linii jest 5 noży o różnej wielkości: Nóż szefa kuchni 8" (do siekania), Nóż do chleba 8" (z charakterystycznymi ząbkami, do krojenia pieczywa), Uniwersalny nóż kuchenny 8" (do krojenia mięsa lub wędlin), Uniwersalny nóż kuchenny 5" (mały nóż do krojenia) oraz Nóż do jarzyn 3,5" (można nim obierać jarzyny). Aby jak najdłużej móc używać noży Gerlach, bezpieczniej myć je ręcznie (nie w zmywarce). Niezawodne i stylowe noże to must have każdego samozwańczego szefa kuchni!

1 Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na pierwszy rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.