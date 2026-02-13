Masz pomysł na inwestycję na Mazowszu? Zrealizuj go w ramach BOM!

W Budżecie Obywatelskim Mazowsza może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu, bez względu na wiek i doświadczenie. Każdy głos i każdy pomysł mają znaczenie.

– Od sześciu lat wspólnie tworzymy Budżet Obywatelski Mazowsza i zmieniamy nasz region. Kupujemy nowoczesny sprzęt medyczny i ambulanse, poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, organizujemy ciekawe wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczyliśmy 30 mln zł – mówi marszałek Adam Struzik.

Projekty można zgłaszać do 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 24 czerwca. Głosowanie odbędzie się od 31 lipca do 7 września, a zwycięskie projekty wybrane do realizacji mieszkańcy poznają do 15 października 2026 roku. Wszystkie informacje, a także szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego Mazowsza są dostępne na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl/.

– Dzięki budżetowi obywatelskiemu Mazowsza mieszkańcy decydują o sposobie rozdysponowania części budżetu województwa. Zgłaszając projekty i uczestnicząc w głosowaniu, wybierają przedsięwzięcia, na których szczególnie im zależy – podkreśla Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Czym jest BOM

BOM to część środków z budżetu województwa, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy regionu. Zgłoszone projekty są oceniane, a następnie poddawane głosowaniu. Te, które zdobędą największe poparcie, zostaną zrealizowane. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. W imieniu dzieci wnioski składają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

– W tym roku limitowana edycja 007. To wy możecie zmienić Mazowsze. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim – zachęca Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. organizacyjnych.

Autor: Mazovia/ Materiały prasowe

Co trzeba wiedzieć

Do BOM-u można zgłosić projekt inwestycyjny o wartości do 1,2 mln zł brutto lub nieinwestycyjny, którego wartość nie przekracza 240 tys. zł brutto. Każdy musi być poparty 50 podpisami mieszkańców Mazowsza, być zgodny z zakresem zadań województwa, możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, ogólnodostępny dla mieszkańców Mazowsza. W przypadku projektu inwestycyjnego musi on zostać zrealizowany na nieruchomości, do której województwo ma tytuł prawny. Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-nieruchomosci-wojewodztwa-mazowieckiego,35.

Jak zgłosić projekt

Projekty można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl/, pocztą i osobiście w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie lub jego delegaturach w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie i Wołominie. Projekt i podpisy na liście poparcia muszą być złożone na odpowiednich formularzach, które są dostępne na stronie internetowej BOM-u.

BOM w liczbach

W ubiegłej edycji BOM mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 492 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 362. Najwięcej, bo aż 54, zgłoszono w regionie radomskim. Na drugim miejscu uplasował się region ciechanowski z 50 projektami. Podium zamknął region siedlecki z 34 projektami. W głosowaniu wygrały projekty dotyczące organizacji koncertów, pikników, zakupu sprzętu dla szpitali, doświetlenie przejść dla pieszych czy zakup ambulansów.

Lista zwycięskich projektów z ubiegłego roku z puli ogólnowojewódzkiej i puli podregionalnej: