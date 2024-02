OSTATNIA TURA 2-TYGODNIOWEGO ODPOCZYNKU

Wraz z wejściem w grudniu nowego rocznego rozkładu jazdy mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego zyskali więcej połączeń kategorii InterCity (IC). Warto więc skorzystać z oferty komfortowej podróży udając się na zimowy wypoczynek.

Połączenia z kujawsko-pomorskiego

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą korzystać m.in. z nowych pociągów do Lublina i Kłodzka, a także podróżować do:

Zakopanego – IC Halny oraz IC Witkacy,

Szklarskiej Poręby (bezpośrednio) – pociągiem Rozewie,

Warszawy i Lublina – IC Kochanowski,

Trójmiasta – m.in. IC Piast, IC Bałtyk czy IC Heweliusz.

Oprócz tego skład IC Jeziorak rel. Olsztyn – Wrocław połączy Inowrocław, Toruń i Kowalewo Pomorskie z Dolnym Śląskiem i Warmią. Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego bezpośrednio dotrą też za granicę dzięki całorocznemu pociągowi rel. Gdynia – Berlin (przez Bydgoszcz).

Dokąd mogą się wybrać Lubuszanie

Podróżujący z Gorzowa Wielkopolskiego ferie zimowe mogą spędzić np. w Trójmieście lub Chojnicach, korzystając z pociągu TLK Bory Tucholskie w rel. Kostrzyn – Gdynia lub w Lublinie - IC Lubuszanin. Z Zielonej Góry, jadąc pociągiem IC Wawel, dotrzemy m.in. do Przemyśla, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, a także do Szczecina (codziennie!) oraz do Berlina.

Małopolski – i w góry, i nad morze

Z Krakowa jest 5 bezpośrednich całorocznych połączeń do Zakopanego (najszybszy to EIC Tatry – poniżej 2,5 godz.). A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Żaden problem! Z Krakowa dotrzemy tam pociągiem TLK Bieszczady, który kończy bieg w Zagórzu, a do Jeleniej Góry – składem TLK Szczeliniec. Do Krynicy Zdroju zabierze nas z Krakowa TLK Karpaty, TLK Małopolska oraz IC Malinowski. Spragnieni szumu fal i jodu mogą pojechać na ferie do Kołobrzegu. Ze stolicy Małopolski zabierze nas tam: IC Malczewski, IC Miechowita/Zamoyski, TLK Ustronie i TLK Lubomirski (można też skorzystać z Pendolino). Wśród kierunków zagranicznych są:

Berlin – IC Odra (z Krakowa),

Wiedeń – IC Danubius (z Krakowa),

Ostrawa, Wiedeń, Salzburg czy Monachium – IC Chopin (w wydłużonej relacji przez Kraków).

IC Chopin prowadzi też grupę wagonów do Pragi przełączaną w Bohuminie i wagony do Budapesztu przełączane w Breclaviu.

Podróże ze świętokrzyskiego

Mieszkańcy województwa na ferie mogą się wybrać do Zakopanego pociągiem IC Karłowicz. Na citybreak po Warszawie, Krakowie czy Olsztynie zabiorą ich składy IC Sienkiewicz, IC Orłowicz, IC Żeromski oraz IC Kolberg. Z Kielc bezpośredni pociąg dociera też do Wrocławia, Lublina czy Katowic.

Dogodna komunikacja z Wielkopolski

W nowym rozkładzie jazdy została zwiększona liczba składów kategorii IC (liczba par pociągów IC z/do Poznania wzrosła do 43). W ofercie przewoźnika jest połączenie Poznania z Wrocławiem, Trójmiastem, Warszawą i Krakowem. Do stolicy sportów zimowych dojeżdża IC Podhalanin, zatrzymujący się m.in. w Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej, Jarocinie, Pleszewie i Ostrowie Wielkopolskim oraz IC Halny z postojami m.in. w Poznaniu i Lesznie. Pasażerów do Szklarskiej Poręby dowozi grupa wagonów pociągu Rozewie. Ci, którym marzy się wypoczynek nad Bałtykiem, dotrą do Ustki m.in. pociągiem IC Przemyślanin i IC Szyndzielnia (z Poznania i Piły). Mieszkańcy Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna mogą odwiedzić Warszawę lub Wrocław, korzystając ze składu IC Łużyce. Już za moment rozpocznie się długo wyczekiwany odpoczynek. Warto go wykorzystać, a na środek transportu wybrać nowoczesne i komfortowe pociągi PKP Intercity.

Tanie podróżowanie – dla kogo

Czy wiesz, że podróżując pociągami PKP Intercity z dziećmi do 4. r.ż., maluchy mają darmową przejażdżkę 2. klasą? Warunkiem jest pobranie dla nich biletu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Z kolei starsze dzieci i młodzież posiadająca legitymację szkolną może skorzystać z ustawowej 37-proc. ulgi. Ulga ustawowa 37 proc. w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów w komunikacji krajowej dotyczy także emerytów i rencistów. Studenci z ważną legitymacją studencką w relacjach krajowych mogą podróżować nawet o 51 proc. taniej!

Sprawdź promocje i ulgi w PKP Intercity

Ferie zimowe z PKP Intercity to atrakcyjne oferty promocyjne:

Taniej z Bliskimi – to oferta dla podróżujących pociągami TLK oraz IC, dla podróżujących w grupie od 2 do 6 osób. Aby wszyscy członkowie grupie otrzymali 30 proc. zniżki od podstawowych cen biletów – należy je kupić najpóźniej na 3 dni przed wybranym terminem przejazdu, oferta łączy się z ulgami ustawowymi;

Bilet Rodzinny – to oferta dla grup liczących od 2 do 5 osób, w których jest dziecko w wieku niższym niż 16 lat – wówczas przemieszczając się pociągami ekspresowymi EIC i EIP –wszyscy podróżujący skorzystają z 30-proc. zniżki od bazowej ceny biletu;

Karta Dużej Rodziny – można z niej skorzystać we wszystkich pociągach PKP Intercity, podróżując po kraju, to 30-proc. zniżka dla co najmniej 2 wspólnie podróżujących osób (niekoniecznie spokrewnionych), posiadających Kartę Dużej Rodziny;

Bilet Seniora – to 30-proc. zniżki na przejazdy krajowe pociągami wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie dla osób po 60 r.ż. (podczas podróży należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty).

