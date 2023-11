Sprawdź, jak jeszcze zabezpieczyć auto przed zimą

Czy warto zmieniać opony? Oczywiście. Letnie od zimowych różnią się profilem bieżnika i rodzajem gumowej mieszanki. Zimówki zapewniają lepszą przyczepność, potrafią wyjechać nawet z głębokiego śniegu. Na śliskiej nawierzchni skracają drogę hamowania. Ma to ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.

Kiedy opony zimowe? Decyduje temperatura

Kiedy najlepiej wymieniać opony? Tu liczy się temperatura powietrza – i to wcale nie na minusie. 7 stopni Celsjusza to już granica: opony zimowe są lepsze poniżej, opony letnie powyżej tej wartości. W okresie przejściowym - wiosną, a teraz jesienią, temperatury mogą się znacznie różnić – zwłaszcza między dniem a nocą. Przy letnich oponach, które mają dobre właściwości powyżej 7 stop. C., wystarczy, że w nocy zaskoczą Cię nas przymrozki, a co za tym idzie poranna gołoledź na drogach i już pojawia się problem. Powinieneś wtedy zachować szczególną ostrożność i dystans między autami, aby móc w porę zahamować.

Prawo drogowe w Polsce nie nakłada obowiązku zmiany opon w zależności od pór roku. Na stan i rodzaj ogumienia zwraca jednak uwagę policja, badając okoliczności kolizji czy wypadku, a także rzeczoznawcy z firmy ubezpieczeniowej.

Czy opony uniwersalne wystarczą?

A co z oponami uniwersalnymi? Zdania kierowców są podzielone. Wielu z nich podchodzi do nich sceptycznie, ponieważ opony całoroczne to kompromis. Takie gumy nie zapewniają doskonałych osiągów ani zimą, ani latem. To rozwiązanie jest zalecane zwłaszcza dla tych, którzy użytkują swoje auto okazjonalnie, a kiedy jest śnieżyca, wolą przesiąść się do autobusu.

Wymiana opon: ile to kosztuje?

Ile kosztuje wymiana opon? W wielu warsztatach cena przełożenia opon i wyważenia kompletu kół na felgach stalowych to minimum 100 zł. Za to samo – w przypadku felg aluminiowych zapłacimy znacznie więcej, bo nawet 180 zł.

Przebita opona w trasie. Jak sobie poradzić?

A co, kiedy w trasie złapiesz „kapcia” i nie będziesz umieć samodzielnie wymienić koła na zapasowe? W wielu nowoczesnych samochodach jest to nawet niemożliwe, bo go po prostu nie ma. Nowe modele, zwłaszcza elektryczne lub hybrydowe, wykorzystują tę przestrzeń bagażnika na dodatkowe baterie. Rezygnacja z piątego koła pozwala również zmniejszyć wagę pojazdu i poprawić jego efektywność ekonomiczną.

