Warszawa ponownie stanie się centrum debaty o bezpieczeństwie państwa. Przed nami II Forum Bezpieczeństwa Polski 2026

Podczas czerwcowej inauguracji cyklu, poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu i ekonomicznemu, udział wzięli m. in. dr Marek Sawicki, Marszałek Senior Sejmu RP; prof. dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; Michał Szczerba, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Bartosz Kublik, Prezes Banku Ochrony Środowiska. Druga edycja Forum skoncentruje się na zagadnieniach, które w obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych nabierają coraz większego znaczenia dla stabilności państwa. Organizatorzy podkreślają, że współczesne bezpieczeństwo Polski to nie tylko kwestie militarne, lecz także zdolność do zapewnienia dostępu do strategicznych surowców, budowania silnego zaplecza przemysłowego oraz utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

Trzy debaty o bezpieczeństwie Polski

Pierwsza debata, zatytułowana „Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Polski”, poświęcona będzie wykorzystaniu krajowych zasobów naturalnych, bezpieczeństwu dostaw surowców energetycznych oraz roli strategicznych przedsiębiorstw w budowaniu odporności gospodarczej państwa. Uczestnicy porozmawiają również o transformacji energetycznej, infrastrukturze krytycznej oraz geopolityce surowców i energii.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Roman Warchoł, Wiceprezes Zarządu TAURON Nowe Technologie; Józef Matysiak, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prof. dr hab. Mariusz Maciejczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Członek Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej. Debatę poprowadzi Jakub Kurasz z Centrum Transformacji Energetycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor ds. Komunikacji w PwC Polska.

Druga debata, „Local Content a bezpieczeństwo strategiczne Polski”, poświęcona będzie roli polskiego przemysłu oraz zwiększaniu udziału krajowych przedsiębiorstw w realizacji strategicznych inwestycji państwa. Eksperci będą rozmawiać o skracaniu łańcuchów dostaw, budowie krajowych kompetencji przemysłowych oraz wzmacnianiu odporności gospodarki na kryzysy i zagrożenia geopolityczne.

Do debaty zostali zaproszeni m.in. Grzegorz Wrona, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Urszula Pasławska, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG;, Wojciech Kowalski, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Moderatorem debaty będzie Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu” i szef „Super Biznesu”.

Trzecia część Forum poświęcona zostanie bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Dyskusja skoncentruje się na przyszłości krajowego rolnictwa, znaczeniu eksportu dla stabilności sektora rolno-spożywczego oraz działaniach niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego państwa w warunkach zmian klimatycznych i niestabilności światowych rynków.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Adam Niewiadomski, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Bożena Wróblewska, Prezes Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej, Leszek Świętochowski, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Wojciech Legawiec, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojciech Pomajda, Wiceprezes Zarządu Agro Aplikacje oraz Marta Ślubowska, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance Grupy LipCo Foods. Debatę poprowadzi Hubert Biskupski.

Partnerem instytucjonalnym Forum jest Uniwersytet Warszawski, zaś partnerem strategicznym Polska Spółka Gazownictwa. W gronie partnerów wydarzenia są: Tauron, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krajowa Grupa Spożywcza, Agro Aplikacje, AGRO ubezpieczenia oraz LipCo Foods. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują „Super Express” i „Super Biznes”.

Nowa przestrzeń do dyskusji

II Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 będzie kolejną odsłoną cyklu debat poświęconych najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polskim państwem. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji oraz wypracowania rekomendacji dotyczących budowy odpornej gospodarki, bezpiecznego systemu energetycznego i stabilnego sektora rolno-spożywczego. Organizatorzy chcą, aby Forum stało się miejscem regularnego dialogu pomiędzy administracją publiczną, biznesem i środowiskiem naukowym na temat strategicznych filarów bezpieczeństwa Polski.