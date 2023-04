13-latek w opałach. Uwięziły go pluszowe maskotki!

Do niecodziennej sytuacji doszło w minioną niedzielę, 16 kwietnia, w parku rozrywki Carowinds w Karolinie Północnej w USA. Jak informuje "The Guardian" 13-letni chłopiec próbował zdobyć maskotkę w niekonwencjonalny sposób. Zamiast wrzucić monetę do otworu i wykazać się sprawnością, postanowił wdrapać się na urządzenie Cosmic XL Bonus Game i wejść do środka. To nie skończyło się dla niego dobrze. Nastolatek utknął w środku.

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy wyciągnęli uwięzionego chłopca z pułapki. 13-latek został opatrzony i trafił do swojego opiekuna.

Swoje nieodpowiedzialne zachowanie chłopiec przypłacił nie tylko chwilą strachu. Spotkała go również dodatkowa kara w postaci rocznego zakazu wstępu do parku rozrywki, w którym doszło do zdarzenia.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI