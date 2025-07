Auto wjechało w tłum! Wielu rannych, niektórzy walczą o życie

Samochód wjechał w tłum w Los Angeles, ponad dwudziestu rannych. Trwa akcja ratunkowa

Zamach terrorystyczny czy wypadek samochodowy? Tego jeszcze nie wiadomo. Straż pożarna z Los Angeles informuje, że dziś, w sobotni poranek czasu lokalnego w East Hollywood doszło do dramatycznego incydentu. Samochód wjechał w tłum ludzi znajdujących się na Santa Monica Boulevard, powodując obrażenia u ponad 20 osób. Służby ratunkowe potwierdzają, że wielu poszkodowanych znajduje się w stanie ciężkim. Według Los Angeles Fire Department, na który powołuje się telewizja FOX, spośród rannych od 4 do 5 osób jest w stanie krytycznym, 8 do 10 osób odniosło obrażenia określane jako poważne,10 do 15 osób znajduje się w stanie średnim.

Do incydentu doszło na Santa Monica Boulevard — ruchliwej ulicy w sercu East Hollywood

Choć liczby są szacunkowe i mogą się jeszcze zmienić, już teraz wskazują na ogrom tragedii, która rozegrała się na jednej z głównych arterii miasta. Do incydentu doszło na Santa Monica Boulevard — ruchliwej ulicy w sercu East Hollywood, popularnej zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze jasne. Nie wiadomo, czy kierowca działał celowo, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Władze nie ujawniły dotąd ani tożsamości sprawcy, ani motywów, które mogłyby stać za jego działaniem. Służby ratunkowe były na miejscu błyskawicznie, udzielając pierwszej pomocy rannym i zabezpieczając teren. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale stan niektórych poszkodowanych jest krytyczny, więc może się to niestety zmienić. Policja i służby miejskie prowadzą dochodzenie. Ulica została zamknięta, a ruch skierowany na objazdy. Mieszkańcom zalecono unikanie okolic Santa Monica Boulevard do odwołania. W miarę napływania kolejnych informacji będziemy aktualizować ten materiał.

🚨🇺🇸 BREAKING: Chaos in Los AngelesA driver plowed into a crowd on Santa Monica Blvd in East Hollywood, injuring over 20 people.🔴 5 in critical condition🔴 Several seriously hurt🔴 LAFD confirms mass casualty responseWhat the hell is happening in LA?#LosAngeles… pic.twitter.com/38i7Tiktpg— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) July 19, 2025

