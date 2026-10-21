Ciężarówka przewróciła się na niemieckiej autostradzie. Pijany Polak omal nie doprowadził do katastrofy

Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A20

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października, przed południem na autostradzie A20 w kierunku Lubeki. Jak poinformowała niemiecka policja, około godz. 9.30 41-letni obywatel Polski prowadził samochód ciężarowy z naczepą. Tuż za węzłem Schönberg pojazd z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie przewrócił się na bok.

Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia kierowca nie odniósł widocznych obrażeń. Mężczyzna zdołał samodzielnie wydostać się z rozbitej kabiny jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Ponad dwa promile alkoholu

Podczas oględzin miejsca wypadku funkcjonariusze z oddziału policji autostradowej w Metelsdorfie przeprowadzili badanie trzeźwości kierowcy.

- Wykonany alkomatem test wykazał wynik 2,33 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania lekarskie, gdzie pobrano również próbkę krwi do analizy - przekazała Diana Schmicker, rzeczniczka policji w Rostocku.

Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze, czy do wypadku przyczynił się wyłącznie stan kierowcy, czy też wystąpiły inne czynniki.

Skażenie środowiska po wycieku paliwa

Konsekwencje wypadku okazały się poważne nie tylko dla ruchu drogowego. Z uszkodzonej ciężarówki wyciekł olej napędowy, który przedostał się do wód pobliskiego zbiornika retencyjnego.

- W wyniku wycieku paliwa doszło do znacznego zanieczyszczenia wody w zbiorniku retencyjnym. O zdarzeniu została już poinformowana właściwa jednostka odpowiedzialna za ochronę gleby i środowiska - poinformowała Diana Schmicker.

Na razie nie oszacowano wysokości strat materialnych. Trwa także ocena skali szkód ekologicznych.

Utrudnienia dla kierowców

Akcja podnoszenia przewróconego zestawu ciężarowego i usuwania skutków wypadku trwa od wielu godzin. Kierowcy podróżujący autostradą A20 w kierunku Lubeki muszą liczyć się z utrudnieniami i spowolnionym ruchem.

Policja prowadzi dalsze postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia oraz odpowiedzialność kierowcy.

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