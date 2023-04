i Autor: Shutterstock telefon do trumny

wiadomość zza grobu?

Do trumny babci włożyła komórkę. Trzy lata później dostała SMS-a! "Czuwam nad Tobą"

pmar 12:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Aż ciężko wyobrazić sobie, co czuła Sheri w momencie, w którym dostała na swoją komórkę wiadomość od, jak sądziła, zmarłej trzy lata wcześniej babci. Wnuczka, po śmierci 59-letniej wówczas Lesley, zdecydowała się wsadzić do jej trumny ulubiony telefon komórkowy. Raz na jakiś czas, wiedziona tęsknotą, pisała do zmarłej sms-y. Jakież było jej zdziwienie, gdy pewnego dnia otrzymała ona odpowiedź o zaskakującej treści!