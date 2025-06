Donald Trump wciąż chce zająć Kanadę! "Jest całkowicie zależna"

Donald Trump: "Kanada powinna być 51. stanem, bo całkowicie zależy od USA"

Donald Trump wrócił do tematu aneksji Kanady! Pierwszy raz poruszył go pół roku temu, wywołując konsternację i spekulacje na temat tego, czy to tylko żart. Ale prezydent USA wprost mówił o tym, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, a teraz wrócił do omawiania tego tematu - ponownie przy okazji umów handlowych. "Kanada to bardzo trudny partner. Kocham Kanadę. Szczerze mówiąc, Kanada powinna być 51. stanem, bo całkowicie zależy od USA. My nie jesteśmy zależni od Kanady" - oświadczył amerykański prezydent w rozmowie z telewizją Fox News. Wcześniej Donald Trump zerwał negocjacje handlowe z Kanadą, bo kraj ten początkowo nie wycofał się z planów nałożenia podatku od usług cyfrowych. Zapowiedział nową stawkę ceł na towary z tego kraju. Działania prezydenta USA przyniosły efekty korzystne dla niego. Kanadyjskie ministerstwo finansów już poinformowało, że rząd podjął decyzję o „unieważnieniu podatku od usług cyfrowych w oczekiwaniu na korzystne dla obu stron kompleksowe porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi”.

Trump już wcześniej mówił, że chce Kanady. "Uważam, że to świetny pomysł. 51. stan!!!"

Donald Trump o chęci przyłączenia Kanady do USA zaczął mówić w grudniu zeszłego roku. "Nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego subsydiujemy Kanadę kwotą ponad 100 000 000 dolarów rocznie? To nie ma sensu! Wielu Kanadyjczyków chce, aby Kanada stała się 51. stanem. Potężnie zaoszczędziliby na podatkach i ochronie wojskowej. Uważam, że to świetny pomysł. 51. stan!!!" - napisał wtedy na swoim portalu społecznościowym Truth Social o Kanadzie. Według Fox News nawet wcześniej Trump półżartem proponował premierowi Kanady aneksję jego kraju, gdy rozmawiali na temat ceł.

U.S. President Donald Trump says his team is ending all trade talks with Canada , " effective immediately , " citing disagreement over Canada's controversial digital services tax as the reason for shutting down negotiations . #donaldtrump #canada #news #politics pic.twitter.com/Vix9GL2oKl— ERIC TRUMP (@ericreport5) June 29, 2025

