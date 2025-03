Dziadkowie aresztowani w sprawie zaginięcie dwulatka! Nowe doniesienia

Dziadkowie aresztowani w sprawie zaginięcia i śmierci dwulatka. Mężczyzna to niedoszły mnich, który stosował kary cielesne w szkole

Jaka tragedia rozegrała się w malowniczej alpejskiej wiosce we Francji? Śledczy szukają teraz odpowiedzi na to pytanie i wielu szczegółów śledztwa jeszcze nie ujawniają. Jedno jest pewne - do aresztu trafili dziadkowie zaginionego w 2023 roku dwulatka. Zatrzymano ich w rodzinnym domu w La Bouilladisse. To właśnie na ich temat francuskie media, w tym "Le Parisien", publikują nowe doniesienia. Jak się okazuje, dziadek Emilka od początku wydawał się śledczym podejrzany. "To przede wszystkim jego przeszłość budzi pytania" - pisał Le Parisien, opisując szczegóły skandalu związanego z wykorzystywaniem seksualnym w szkole rzymskokatolickiej, w której 59-letni dziś Philippe Vedovini pracował w latach 1991-1994. Choć sam nie był przedmiotem dochodzenia w sprawie pedofilii, to przyznał się w śledztwie do stosowania "dość surowych" kar cielesnych wobec uczniów. W tamtych czasach był znany jako Brat Philippe, potem jednak zerwał ze stanem duchownym, do którego się wówczas dopiero przygotowywał, ożenił się i ze swoją żoną Anne spłodził aż dziesięcioro dzieci, w tym matkę Emile'a. Jak ujawniła francuska policja, wiele spośród tych osób znajdowało się w domu dziadków w momencie, w którym zniknęło dziecko: "Odbywało się spotkanie rodzinne z kilkoma wujkami i ciotkami dziecka, w różnym wieku, w tym z kilkoma nieletnimi. Émile'a widziano w sobotę rano, wraz z innymi dziećmi".

Tajemnicze zaginięcie Emile'a Soleil. Co dokładnie się wydarzyło?

8 lipca 2023 roku Emile Soleil (+2 l.) bawił się w ogródku dziadków w malutkiej alpejskiej miejscowości Le Vernet w południowo-wschodniej Francji. A potem zniknął. Babcia i dziadek zeznali, że spuścili wnuka z oczu dosłownie na 15 minut. Co więcej, dwóch świadków miało widzieć idącego wiejską drogą malca. Przeszukano ogromne połacie gór i lasu, lecz nie znaleziono dziecka. Przełom w sprawie nastąpił pod koniec marca 2024 roku. Ciało Emilka, a właściwie jego czaszkę i kilka kości znaleziono zaledwie 90 metrów od domu. Natknęli się na nie turyści idący ścieżką, która wcześniej była wielokrotnie przeszukiwana. Jak powiedział burmistrz wioski w rozmowie z „Le Figaro”, kości leżały „na ścieżce między kościołem a kaplicą” we wsi. Policja od początku była pewna, że ktoś je tam podrzucił. Sprawa przycichła, ale po roku świat obiegły wieści o szokującym przełomie w sprawie i aresztowaniu dziadków chłopca oraz dwóch osób z grona jego wujostwa.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.

Grandparents of French toddler Emile Soleil, who vanished in 2023, arrested on suspicion of his murder: reports https://t.co/bLgA36lYWO pic.twitter.com/Hp8vk2GlbD— New York Post (@nypost) March 26, 2025

QUIZ. Jak dobrze znasz europejskie miasta? Sprawdź swoją wiedzę z historii i geografii! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. To zdjęcie zostało zrobione w: Paryżu Madrycie Londynie Następne pytanie