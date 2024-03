Dziecko wessane przez rurę w basenie! 8-latka nie żyje

Zrobił to co najmniej dwa razy

Wielki most runął do rzeki. Szokujące fakty, załoga statku to bohaterowie!

8-latka zginęła na hotelowym basenie! Wadliwie działająca pompa wessała i zgniotła dziecko

To miał być radosny, rodzinny dzień spędzony na basenie, ale zakończył się niewiarygodną tragedią. Mała Aliyah Jaico (+8 l.) z mamą, siostrą i kuzynem bawili się w pewnym hotelu w Houston należącym do znanej sieci. Dzieci pluskały się w wodzie. W pewnym momencie doszło do zamieszania. 5-letnia siostra Aliyah miała kłopoty z utrzymaniem się na wodzie, wyciągnął ją z basenu 13-latek. Wszystko dobrze się skończyło, ale w chaosie nikt nie zauważył, że 8-latka gdzieś zniknęła. Początkowo nikomu nawet nie przeszło na myśl, że dziecko może być pod wodą. Przecież nikogo nie było tam widać! Rodzina wszczęła alarm. Dziewczynki szukano po wszystkich pokojach hotelowych, ale bezskutecznie. Wydawało się, że ktoś ją porwał! Tymczasem prawda okazała się szokująca. Dziewczynka nadal była w basenie i już nie żyła. A nie było jej widać, bo... została wessana przez wadliwie działającą pompę podczas zabawy na basenie i zginęła na miejscu, topiąc się i będąc zgniataną przez urządzenie.

„Mówią, że każdy z nas ma swoje przeznaczenie... ale nie mogę zrozumieć, dlaczego Twoje było takie"

Jak doszło do tragedii? Pompa miała wypychać wodę, ale z powodu awarii wsysała ją i gdy dziecko pojawiło się w jej pobliżu, zostało wciągnięte ze strumieniem wody do środka. Zwłoki dostrzeźono dopiero po 13 godzinach, gdy wpuszczono specjalną kamerę do środka rury. Inspekcja basenu przez Departament Zdrowia Houston wykazała rozmaite nieprawidłowości, jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa. Pompa nie miała ważnych certyfikatów i do tego wadliwie działała. Teraz rodzina pozywa sieć hoteli na milion dolarów, a matka pokazuje ostatnie zdjęcie, jakie zrobiono uśmiechniętej dziewczynce w zielonym kostiumie kąpielowym na feralnym basenie. „Mówią, że każdy z nas ma swoje przeznaczenie... ale nie mogę zrozumieć, dlaczego Twoje było takie. Dziękuję, kochanie, za osiem lat, które mi dałaś" - napisała Daniela, matka 8-latki, w mediach społecznościowych.

Sonda W czasie wolnym wybierzesz basen, kino czy muzeum? Basen Kino Muzeum Wolę domowe rozrywki

🚨NEW: The family of the eight-year-old girl who was 'violently sucked' into the hotel swimming pool pipe is suing the Hilton hotel chain for $1millionHer mom says Aliyah Jaico, 8, may have been helping her younger sister in the pool during the tragic incident'We believe that… pic.twitter.com/CIGKs561zd— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 27, 2024

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Dalej