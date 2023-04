Spis treści

Finlandia wchodzi do NATO 4 kwietnia 2023. Przełomowa decyzja

To przełomowa decyzja! Jens Stoltenberg, przewodniczący Sojuszu Północnoatlantyckiego, właśnie poinformował na konferencji prasowej w Brukseli, że we wtorek, 4 kwietnia Finlandia zostanie członkiem NATO. Jak podkreślił, od 5 kwietnia Finlandia będzie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach NATO. Do samego sojuszu dołączy 4 kwietnia. Jest to możliwe w tak szybkim tempie i nadzwyczajnym trybie, bo wszystkie kraje ratyfikowały protokół członkostwa Finlandii. Oficjalna strona prezydent Finlandii potwierdza, że 4 kwietnia prezydent Finlandii Sauli Niinistö będzie w Brukseli, aby wziąć udział w ceremonii przystąpienia tego kraju do NATO.

Jens Stoltenberg: Putin przygotowuje się na dalszą wojnę

W swoim przemówieniu podczas konferencji w Brukseli Jens Stoltenberg zaznaczył, że nie wiadomo, ile potrwa wojna w Ukrainie, ale pewne jest, że Putin sam z siebie jej nie zakończy. - Putin przygotowuje się na dalszą wojnę, dlatego wciąż musimy wspierać Ukrainę - mówił. Dodał, że również 4 kwietnia w kwaterze głównej NATO odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

Finlandia będzie 31. krajem członkowskim NATO. Co ze Szwecją?

Dodajmy, że Finlandia będzie 31. członkiem NATO. - We wtorek (4 kwietnia 2023 r. -red.) po raz pierwszy przed kwaterą główną zostanie wciągnięta flaga tego kraju - zapowiedział w swoim wystąpieniu Jens Stoltenberg. Tak szybkie przystąpienie Finlandii do NATO jest możliwe, ponieważ wyraziły na to zgodę wszystkie kraje członkowskie sojuszu. Ledwie kilka dni temu, 30 marca parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego, który zgodził się na to, aby Finlandia była w NATO. Warto zaznaczyć, że na zgodę państw Sojuszu czeka wciąż Szwecja. Jej wniosku nie ratyfikowały jeszcze Turcja i Węgry.

Do bycia sojusznikiem NATO Finlandia potrzebuje Szwecji, ale nawet jeśli nastąpi to inaczej, to współpraca fińsko-szwedzka jest ścisła, a fundamenty bezpieczeństwa Skandynawii są mocno i gęsto tkane - mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto w telewizji Yle.