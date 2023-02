Szef NATO o zagrożeniu wojną z Rosją: "Nie ma już opcji bez ryzyka"

Dozbrajanie Ukrainy to ryzyko eskalacji wojny na Ukrainie, ale nie ma już opcji bez ryzyka. Szef NATO mówi, że większym ryzykiem byłaby wygrana Putina

Kraje zachodnie od wybuchu wojny na Ukrainie coraz śmielej dozbrajają ten kraj, jednocześnie starając się nie zostać stroną w konflikcie i nie wywołać eskalacji. Jednak ostatnio Putin stwierdził w rozmowie z telewizją Rossija-1, że NATO bierze udział w wojnie na Ukrainie. "Wysyłają na Ukrainę broń wartą dziesiątki miliardów dolarów. To naprawdę jest uczestnictwo" - powiedział rosyjski dyktator, odnosząc się do dozbrajania Ukrainy przez Zachód. "Oznacza to, że biorą udział, choć pośrednio, w zbrodniach popełnianych przez kijowski reżim" – dodał Władimir Putin. Dozbrajanie Ukrainy to ryzyko eskalacji wojny na Ukrainie, ale obecnie nie ma już dla nas lepszej opcji - stwierdził jednak w rozmowie z estońską telewizją ERR sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg: "Musimy zapewnić Ukrainie tyle wsparcia, ile potrzebuje"

"Wszyscy, którzy obawiają się eskalacji wojny poprzez dostarczanie Ukrainie sprzętu wojskowego, muszą zrozumieć, że nie ma już opcji pozbawionych ryzyka" - powiedział w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z estońską telewizją publiczną ERR Jens Stoltenberg. "Największym ryzykiem pozostaje wygrana rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Dlatego właśnie musimy zapewnić Ukrainie tyle wsparcia, ile potrzebuje. Chociaż wiele wojen kończy się przy negocjacyjnym stole, wiemy doskonale, że przebieg tych rozmów zależy od sytuacji na froncie. Jeśli więc chcemy, żeby Ukraina osiągnęła porozumienie zapewniające jej status państwa niepodległego, militarne wsparcie konieczne jest już teraz" - dodał.

Sonda Obawiasz się ataku Rosjan na Polskę? Tak Nie Nie wiem

🇺🇸🇪🇺🇺🇦🇷🇺"Some worry that our support to Ukraine risks triggering escalation,let me be clear,there are no risk-free options,but the biggest risk of all is if Putin wins" - Jens Stoltenberg pic.twitter.com/j38L02fZwf— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 18, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii ogólnej. Wynik 12/15 osiągną tylko nieliczni Pytanie 1 z 15 Lubelskie, dolnośląskie czy małopolskie? Które z tych trzech województw jest najmniejsze? lubelskie dolnośląskie małopolskie Dalej