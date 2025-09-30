Horror na wakacjach. Zaatakowały ich słonie, wpadli do rzeki pełnej krokodyli

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-09-30 11:23

To miały być wakacje życia, a przerodziły się w koszmar, w którym cudem nikt nie zginął. Media donoszą o wypadku dwóch brytyjskich par turystów, którzy w miniony weekend byli na safari w delcie Okawango w Botswanie. W pewnym momencie kajaki, którymi podróżowali po rzece, zaatakowały rozwścieczone słonie. Ludzie, próbując się ratować, wskoczyli do wody pełnej krokodyli.

  • Turyści z Wielkiej Brytanii przeżyli chwile grozy podczas safari w Botswanie, zaatakowani przez słonicę.
  • Rozjuszone zwierzę przewróciło łodzie, a turyści wpadli do wody pełnej krokodyli.
  • Nagranie pokazuje dramatyczną walkę o życie, gdy słoń ponownie atakuje jedną z kobiet.
  • Jakim cudem udało im się przeżyć i co było przyczyną tak niebezpiecznej sytuacji?

Szokujące nagranie z weekendowego wypadku w Afryce obiegło media społecznościowe. "Daily Mail" donosi o koszmarze, jaki przeżyły dwie pary turystów z Wielkiej Brytanii, które brały udział w rzecznym safari, płynąc z przewodnikami przez płytkie wody delty Okawango w Botswanie. W pewnym momencie ich kajaki, czy też gondole znalazły się w zbyt bliskiej odległości od potężnej słonicy i ich dzieci. Rozjuszone zwierzę ruszyło do ataku. 

Zaatakowały ich słonie, wpadli do wody pełnej krokodyli

"Na nagraniu widać, jak przewodnicy desperacko wycofują się, aby uciec od słonia, który zbliża się do nich i trąbą i kłami wywraca dwie łodzie. Czterech turystów w obu łodziach spada do pełnych krokodyli wód, podczas gdy dwaj przewodnicy porzucają ich i biegną w stronę bezpiecznego brzegu rzeki. Na początku wydaje się, że słoń przerwał szarżę, ale na drugim nagraniu widać, jak wraca i atakuje jedną z turystek" - podaje "Daily Mail". Słoń uderza ją kłami i zatapia. Kobieta leży nieruchomo w wodzie, a słoń w końcu się oddala. Wtedy udaje jej się wydostać na brzeg. 

Tragedia na safari. "Mieli bardzo dużo szczęścia"

"Mieli naprawdę dużo szczęścia, bo wszyscy tak naprawdę mogli zginąć. Ten słoń zaatakował, ponieważ chronił swoje młode. Wygląda na to, że przewodnicy źle ocenili, jak blisko mogą bezpiecznie zabrać turystów, i popełnili potencjalnie śmiertelny błąd" - mówi ekspert, były południowoafrykański strażnik przyrody.  

Super Express Google News
Horror na wakacjach. Zaatakowały ich słonie, wpadli do rzeki pełnej krokodyli
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AFRYKA
SŁONIE