Celnicy w szoku!

Celnicy, którzy skanowali jedną z paczek, jaka miała trafić z Buenos Aires w Argentynie do Nowego Jorku, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. W pudle znaleźli odciętą głowę chłopca, którego wiek szacuje się na około 9 lat. Głowa była zakryta maską Spider-Mana, a jej adresatką była jedna ze znanych amerykańskich celebrytek, mieszkająca na Brooklynie. Sprawę bada policja.