Kamala Harris zabrania TEGO pracownikom? Plotki jak o J. Lo!

Wracają oskarżenia wobec Kamali Harris o stosowanie mobbingu. Profesor twierdzi, że wiceprezydent USA zabrania patrzeć sobie w oczy i kazała do siebie mówić "generale"

Walka przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych trwa. Według sondaży Kamala Harris i Donald Trump mają wyrównane szanse na zwycięstwo. Raz ogłaszane jest lekkie wysunięcie się na prowadzenie kandydata Republikanów, a raz kandydatki Demokratów. W tej sytuacji przypominane są wszystkie przewinienia obu stron. A w przypadku Kamali Harris jedne z najpoważniejszych oskarżeń, jakie kiedykolwiek padały wobec niej, to te związane z mobbingiem, jakiego miała dopuszczać się przez lata wobec pracowników. Pierwsza fala oskarżeń miała miejsce w 2022 roku, relacje 22 pracowników przytaczał m.in. "Washington Post". Teraz padły nowe oskarżenia. Według tej relacji Harris każe mówić do siebie "generale" i zabrania stażystom jednej dziwnej rzeczy.

"Jako prokurator generalna Harris poinstruowała cały personel, aby wstawał każdego ranka, gdy wchodziła do biura i mówił: „Dzień dobry, generale""

O co chodzi? "The Union" przypomniał średnio dotychczas znany felieton profesora Terry'ego McAteera z 2019 roku, zresztą zwolennika Demokratów. Profesor pisał o miesiącu, który jego syn Gregory spędził jako stażysta u Harris w 2011 roku, gdy była prokuratorem generalnym Kalifornii. Pełniła tę funkcję do 2017 roku. Podobno Gregory McAteer doświadczył „tej strony Kamali Harris, której ogół społeczeństwa nie zna”. „Harris nieustannie rzuca 'słowami na F' i innymi wulgaryzmami, gdy strofuje personel i innych” - napisał McAteer. "Jako prokurator generalna Harris poinstruowała cały personel, aby wstawał każdego ranka, gdy wchodziła do biura i mówił: „Dzień dobry, generale". Gregory otrzymał również instrukcje, aby nigdy nie zwracać się bezpośrednio do Harris ani nie patrzeć jej w oczy, ponieważ mogą to robić tylko starsi pracownicy.

"Z Kamalą musisz przygotować się na ciągły krytycyzm niszczący duszę i na jej brak pewności siebie"

"Z Kamalą musisz przygotować się na ciągły krytycyzm niszczący duszę i na jej brak pewności siebie" - tak w 2022 roku anonimowo mówił jeden z byłych współpracowników Kamali Harris w "Washington Post" o tym, jak pracowało mu się w biurze pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Wcześniej "Washington Post" i "Politico" powołując się na wywiady z 22 (!) byłymi pracownikami wiceprezydent USA pisały o nieprzyjemnej atmosferze i mobbingu w otoczeniu Harris. Byli podwładni wiceprezydent mówili też przykładowo o sytuacjach, w których Harris nie czytała dokumentów przygotowanych dla niej przez podwładnych, a potem chodziła nie przygotowana na zebrania i zrzucała na innych winę za swoje wpadki. Pracownicy mieli czuć się w biurze Harris niedoceniani, a ich pomysły były odrzucane bez żadnego uzasadnienia.

Jennifer Lopez też zabrania patrzenia sobie w oczy. "Nie mogli nawet na nią spojrzeć w lusterkach wstecznych”

Plotki o zakazie patrzenia w oczy przypominają te, które niedawno pojawiły się w mediach społecznościowych na temat Jennifer Lopez. Daily Mail zebrał te plotki w jednym artykule. Podobno kontakt wzrokowy z piosenkarką jest zabroniony! „Nasza przyjaciółka pracowała za kulisami jednego z jej koncertów. Wszystkim pracownikom polecono ściśle: Nie utrzymuj z nią kontaktu wzrokowego” – pisze anonimowy internauta. „Znałem ludzi, którzy pracowali w Mohegan Sun [kasyno w USA] i poinstruowano ich, aby całkowicie unikali kontaktu wzrokowego. Do dziś się z niej śmieją, bo pojawiły się tam znacznie większe gwiazdy, które były o wiele bardziej łaskawe i przyjazne” - potwierdza inna osoba. „Według mojego znajomego, kierowcy jej limuzyny otrzymali to samo polecenie, nie mogli nawet na nią spojrzeć w lusterkach wstecznych” – twierdzą kolejni plotkarze. „Mam przyjaciela, który pracował nad dźwiękiem w projekcie JLo i przez nią go wyrzucili. Wstrzymali całą produkcję i wszystko, bo spojrzał jej w oczy” - dodaje amerykański podcaster LABellatini.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

NEW - ‘Bully’ Kamala Harris ‘berated staff,’ left them in tears after berating them with ‘F-bombs,’ intern told never to make eye contact: report https://t.co/BqFVBiZdkO— Overton (@OvertonLive) August 2, 2024

QUIZ. Czy znasz sławne powiedzenia polskich POLITYKÓW? Te zdania przeszły do historii. 8/10 to MUS! Pytanie 1 z 10 "Sorry, taki mamy klimat" Jarosław Kaczyński Elżbieta Bieńkowska Beata Szydło Dalej